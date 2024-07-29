Роспотребнадзор не дал добро купаться ни в одном водоеме Петербурга

Сотрудники Роспотребнадзора проверили состояние девяти водоемов Петербурга, взяв на исследование 216 проб. Качество воды на 24 пляжах в девяти водоемах города не соответствует санитарным нормам, сообщает 29 июля пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.
Исследования Роспотребнадзора показали, что купание может быть опасно в Ольгинском водоеме в Выборгском районе Петербурга. Неделю назад, 22 июля, водоем прошел гигиенические нормативы и оказался единственным пригодным. Еще проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели не прошли все три Суздальских озера, река Ижора, Колонистский пруд, озеро Безымянное. К тому же плавать не рекомендуется в Финском заливе на пляжах «Кронштадтский», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Комаровский», «Ласковый», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Дюны», «Белые ночи».
«Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам», — пишет ведомство.
Объясняется это тем, что при заглатывании воды из этих водоемов могут наступить опасные для здоровья последствия. Речь идет о риске заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.
Не прошли проверку и большинство водоемов в Ленобласти. Отметим, Роспотребнадзор проверяет только те места, где городскими властями организован пляж — с кабинками для переодевания, службой по вывозу мусора, спасателями и так далее.