Роспотребнадзор нашел в Петербурге водоем, пригодный для купания

Один водоем из девяти в Петербурге оказался пригодным для купания по санитарно-гигиеническим показателям. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления Роспотребнадзора.



По состоянию на 22 июля гигиеническим нормативам в Петербурге соответствует только Ольгинский водоем в Выборгском районе города. Остальные восемь: все три Суздальских озера, река Ижора, озера Безымянное и Разлив, Финский залив и Колонистский пруд — проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели не прошли. Хотя неделю назад Среднее Суздальское озеро признавали пригодным для купания.