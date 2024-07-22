Роспотребнадзор нашел в Петербурге водоем, пригодный для купания

Один водоем из девяти в Петербурге оказался пригодным для купания по санитарно-гигиеническим показателям. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления Роспотребнадзора.
По состоянию на 22 июля гигиеническим нормативам в Петербурге соответствует только Ольгинский водоем в Выборгском районе города. Остальные восемь: все три Суздальских озера, река Ижора, озера Безымянное и Разлив, Финский залив и Колонистский пруд — проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели не прошли. Хотя неделю назад Среднее Суздальское озеро признавали пригодным для купания.
Роспотребнадзор следит за качеством воды на 24 городских пляжах. На 22 июля были отобраны 192 пробы воды. В водоемах, которые не соответствуют гигиеническим нормативам, купаться не рекомендуется: есть риск подхватить острые кишечные и энтеровирусные инфекции, вирусный гепатит А и паразитов.
В Роспотребнадзоре также не советуют купаться в стоячих водоемах с густой растительностью, болотистых районах, на мелководье и в местах гнездования птиц — это грозит церкариальным или шистосоматидным дерматитом, известным также как «зуд купальщиков». Он вызывается проникновением в кожу человека личинок-церкарий при купании и проявляется покалыванием и покраснением кожи, зудом, который иногда бывает очень сильным, и мелкими красными волдырями или прыщиками. При появлении таких симптомов лучше обратиться к врачу.