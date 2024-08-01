В Петербурге разрабатывают планировку для продолжения фиолетовой линии метро

Смольный опубликовал распоряжение о разработке проекта планировки для продолжения Фрунзенско-Приморской линии метро. Речь идет об участке от станции «Шуваловский проспект» до станции «Коломяжская» с одноименным депо.
Распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре опубликовано накануне. Срок подготовки документации — до февраля 2026 года.
Протяженность участка составит 4 км. Согласно общей схеме развития метро, между крайними станциями на нем расположится еще одна — «Магистраль № 31». Ранее предполагалось, что между ней и «Коломяжской» будет еще станция «Каменка», но в актуальной версии ее нет, а само название ушло станции зеленой линии (бывшей «Планерной»), которая станет пересадочной с «Шуваловским проспектом».
Судя по недавней презентации, которую Смольный показал на совещании под руководством президента России, ввод «Шуваловского проспекта», «Магистрали № 31» и «Коломяжской», то есть последнего северного участка фиолетовой линии, запланирован на 2030 год. Тогда же ожидаются участки коричневой линии до «Каретной» («Фонтанка» показывала, как будут выглядеть эти станции) и до «Сосновой Поляны», а также станция «Кудрово» оранжевой линии.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на общественные обсуждения вынесли проект планировки более отдаленной стройки — Кольцевой линии метро, а именно — депо «Ладожское».