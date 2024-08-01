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    Фонтанка SUP

    Как встретить утро Фонтанка SUP бодрым и радостным: советы от тех, кто привык рано начинать свой день

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    Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ
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    3 августа Петербург снова станет столицей сапсерфинга — в этом году в фестивале Фонтанка SUP принимают участие более 10 тысяч человек, среди которых и ведущие шоу «Утро.ТНТ». Эти люди лучше других знают, как продуктивно начинать новый день, — и готовы поделиться своим опытом со всеми участниками карнавала.

    Режим, зарядка и стакан теплой воды

    Самое главное — это выспаться, но это и самое сложное.

    — Залог продуктивного утра — это лечь спать вовремя! Мне не всегда удается, но я стараюсь следовать этой незатейливой мудрости, — отмечает Катерина Решнова.

    — Должен быть режим: он очень хорошо дисциплинирует, и организму проще функционировать, когда есть определенный распорядок, — продолжила Ариадна Тишова. — Вставать нужно рано утром, часов в 6–7 утра. Открывая в первые секунды глаза, лучше всего улыбнуться, и тогда настроение сохранится с вами на весь день.

    Ариадна Тишова
    Ариадна ТишоваФото: предоставлено пресс-службой ТНТ
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    Также она советует сделать зарядку минут на 10–15, разогнать кровь по всему телу, выпить стакан теплой воды, посмотреть в окно и минут 5 побыть в тишине.

    — Мой личный совет — пораньше ложиться, не думать о плохом, а всегда настраиваться на позитив и редко пить кофе, — предлагает свой вариант бодрого утра Давид Ниамеди. — К кофе можно привыкнуть, и потом уже на своих внутренних мощностях можно не вывезти этот день.

    По его словам, утро нужно начинать с плавного подъема, с глотка теплой и чистой воды, зарядки желательно, а если это тренировка, то это вообще идеально. Дополнением утра телеведущего являются здоровый завтрак и чтение книги вслух, чтобы поддерживать дикцию.

    Сапсерфинг как примета нашего времени

    3 августа ведущие «Утро.ТНТ» начнут день с заплыва на Фонтанка SUP. Опыт сапсерфинга у всех разный. Так, Ариадна Тишова очень любит кататься на сапах, но это не так часто получается из-за напряженного графика.

    — Это отлично соединяет тебя с природой, расслабляет и отключает от внешнего мира. Ты на какое-то мгновение остаешься с самим собой и с природой. Для меня это медитация. Если это в команде, то вдвойне приятней! — говорит она.

    — Прогулка на сапе может быть как медитативной активностью, так и веселым соревнованием. В эти выходные я рада быть причастной к последнему! — добавила Катерина Решнова, которая также любит сапсерфинг.

    Катерина Решнова
    Катерина РешноваФото: предоставлено пресс-службой ТНТ
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    А вот Давид Ниамеди еще ни разу не катался на сапах:

    — Это будет мой первый заплыв, и я надеюсь, что не последний заплыв, потому как плаваю я, конечно, нормально, но не знаю, какое течение на Фонтанке, и ни разу еще не плавал в городских реках. Надеюсь, что сапы — это несложно.

    Фестиваль объединяет

    Плечом к плечу (а точнее сап к сапу) с коллегами — и еще с 10 тысячами фанатов сапсерфинга — такое возможно только раз в году и только на Фонтанка SUP.

    — Это новое событие, которое приносит значимость для людей, особенно любящих сапы и подобный водный вид спорта, — считает Давид Ниамеди. — И в целом круто, что люди любят спорт и стремятся делать подобные фестивали.

    Давид Ниамеди
    Давид НиамедиФото: предоставлено пресс-службой ТНТ
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    — Сап — это всегда весело и красочно, особенно в центре Петербурга! Я жду, что это будет захватывающее, красивое и яркое приключение! Участие в фестивале должно быть очень азартной активностью! — добавила Катерина Решнова.

    — Я с нетерпением жду САП-фестиваль в нашей культурной столице, в Петербурге, — говорит Ариадна Тишова. — Во-первых, потому что это очень сильно объединяет людей, повышает командный дух, а также представляется уникальная возможность насладиться прогулкой, во-вторых, получить эстетическое удовольствие от архитектуры Петербурга, от достопримечательностей, которые расположены вдоль маршрута. Вдвойне приятнее участвовать в сап-фестивале с командой ТНТ.

    Напоминаем, что девятый международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP состоится 3 августа. Участников и зрителей ждет множество активностей — как в стартовом городке, так и по маршруту заплыва. Например, на Горсткином мосту можно будет увидеть утреннее пати с блогерами в халатах в тематике «Утро.ТНТ» от официального телепартнера фестиваля — телеканала ТНТ.

    Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ
    Ариадна Тишова
    Ариадна ТишоваФото: предоставлено пресс-службой ТНТ
    Катерина Решнова
    Катерина РешноваФото: предоставлено пресс-службой ТНТ
    Давид Ниамеди
    Давид НиамедиФото: предоставлено пресс-службой ТНТ

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