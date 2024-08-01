Пока без сапсерфинга: самые необычные виды спорта на Олимпиаде

Благодаря вкладу петербургского фестиваля Фонтанка SUP в развитие сапсерфинга и растущей медийности этого вида спорта по всему миру через 4 года такие соревнования могут стать частью программы Олимпийских игр. А пока оргкомитет обдумывает это решение — «Фонтанка» собрала примеры самых необычных дисциплин, в которых в эти дни атлеты уже соревнуются в Париже.

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Брейкинг Брейк-данс впервые появился на Олимпиаде на играх в Париже. Этот танцевальный стиль возник в США в 70-х годах прошлого века. Благодаря сложности элементов — уличные баттлы признали спортивной дисциплиной, в которой за олимпийские медали соревнуются представители из десятков стран.



Задача спортсмена — под музыку выполнить определенный набор элементов брейк-данса и сделать это более убедительно для судей, чем соперник. При этом танцорам неизвестно, какую композицию им предложит независимый диджей, поэтому все выступления — сплошная импровизация. Судьи в свою очередь оценивают «музыкальность» спортсмена и его чувство ритма, наличие базовых элементов брейк-данса и индивидуального стиля, сложность движений и четкость их выполнения.

Фото: iStockphoto.com/ NanoStockk Поделиться Поделиться





Руководители МОК аргументировали свое решение тем, что брейкинг привлекает молодежь к Олимпийским играм и делает их более масштабными, а новый вид спорта трудно назвать легкомысленной забавой, поскольку он предполагает и серьезные физические нагрузки, и высокое художественное мастерство.



Скейтбординг Еще один зародившийся в андеграунде вид спорта — скейтбординг, дебютировал на олимпийских играх в Токио в 2020 году. В Париже спортсменам предстоит сразиться в двух дисциплинах — «парк» и «стрит». Первый формат проходит в боуле — бетонной чаше с изогнутыми стенками, заезжая на которые скейтер набирает необходимую скорость и выполняет акробатические трюки.

В «стрите» состязания проводятся на почти плоской поверхности, куда для дополнительной сложности добавляют препятствия типа лестниц и перил — дань традициям, поскольку скейтбординг зародился в ходе катания именно по городским улицам. Выступления оцениваются по высоте прыжков, скорости выполнения трюков и их разнообразию, умению использовать все объекты трассы.



Именно традиции скейтбординга долгое время препятствовали его попаданию на Олимпиаду. Для самих скейтеров изначально экстремальное катание по городу было неким выходом за границы системы, возможностью самовыражения. И теперь активисты движения опасаются, что строгие спортивные правила лишат их этой свободы, загнав в жесткие рамки регламентов и оценок.



К тому же соревноваться в столь экстремальном виде, значит, идти на дополнительные риски, в том числе для здоровья. А степень трудности того или иного трюка даже профессионалам трудно оценить объективно.

С другой стороны — благодаря Олимпийским играм скейтбординг станет еще популярнее, а, значит, получит дополнительные ресурсы для развития и привлечет новых людей к занятию спортом.

Скалолазание Лазание по «искусственным скалам» (специально оборудованным стенам) является одной из самых необычных и зрелищных дисциплин на Играх в Париже. Участникам нужно проявить себя сразу в трех видах — преодоление трассы на скорость, на трудность и в боулдеринге. В последнем надо за ограниченное время и наименьшее количество попыток пройти серию коротких трасс на стене.



Скалолазание на скорость требует не только ловкости и точности, но и резкого напряжения сил. Кстати, чтобы взобраться на стену высотой 15 метров лучшие атлеты затрачивают всего 6–7 секунд.

Фото: iStockphoto.com/ Vitalalp Поделиться Поделиться





В категории «на трудность» нужно как можно выше забраться на скалодром за определенное время. Сложность еще и в том, что оптимальный маршрут приходится выбирать уже в процессе подъема, то есть быстро ориентироваться в ситуации.

Впервые спортивное скалолазание появилось на олимпийской арене в 2018 году на Юношеских играх в Буэнос-Айресе, где вызвало фурор среди зрителей и немедленно было включено в программу основной Олимпиады в Токио-2020. Правда, и здесь нашлось немало скептиков. Главная претензия к МОК в том, что победитель определяется по сумме всех трех видов. А они требуют разных тренировок и развития качеств, которые на столь высоком уровне трудно проявить одновременно. МОК уже частично учел замечания, и в Париже победители будут определяться по сумме не трех видов, а двух: отдельно в лазании на скорость, а также в боулдеринге, который объединили с лазанием на трудность.



Сёрфинг Инициатива включить их в Олимпийские игры катание на доске по волнам возникла почти сто лет назад, однако мечта многих любителей сёрфинга исполнилась только в Токио-2020. С одной стороны, для самого спорта и его поклонников это стало грандиозным событием — популяризация, привлечение массового внимания и новых участников. А профессиональные сёрферы, которые до этого состязались достаточно узким кругом, получили возможность выйти на принципиально новый массовый уровень и прославиться на весь мир.

С другой стороны, многие это событие восприняли скептически. Даже истинные фанаты сёрфинга утверждали, что он создан для удовольствия, а никак не для конкуренции на соревнованиях. Да и насколько объективно можно оценить выступление сёрфера?! В океане невозможно подобрать одну и ту же волну для всех участников. К тому же кто-то лучше проявляет себя на небольших волнах, другие — наоборот, и все заведомо попадают в неравные условия.



Фото: Pxhere.com Поделиться Поделиться





Одним из главных факторов, который помог сёрфингу стать олимпийской дисциплиной, стало появление в 2010-х годах технологии, позволяющей на ограниченной территории создавать искусственную волну, одинаковую для всех. Правда, пока соревнования все же проходят в океане, и в рамках Олимпиады-2024 они запланированы за 16 тыс. километров от Парижа — у Теахупоо, расположенном на юго-западном побережье Таити и включенным в ТОП-10 самых опасных волн мира. Трюки и маневры сёрферов будут оцениваться в зависимости от типа, разнообразия и сложности. Важными критериями станут скорость и мощность движений, а также их плавность.



И снова к сапсерфингу В отличие от родственного сёрфинга, соревнования на сапбордах пока только претендуют на включение в программу Олимпиады. Но спортсмены уже давно ждут такое решение Международного олимпийского комитета (МОК). Трехкратный чемпион России по сапсёрфингу Сергей Мысовский отметил, что благодаря Фонтанка SUP такие соревнования могут появиться уже на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

Участник Фонтанка SUP гимнастка Ангелина Шкатова (призер Олимпийских игр в Токио) в прошлом году на фестивале вместе с командой «Газпром нефти» проплыла на гигантском 15-метровом сапборде, который своими габаритами побил действующее достижение Книги рекордов Гиннесса. По словам спортсменки, подобные медийные проекты помогут сапсёрфингу получить новый статус в мире спорта.



«Чуть больше усилий, больше развития. И думаю, что вполне возможно, если Олимпийский комитет оценит, то все будут бороться, чтобы (сапсёрфинг. — Прим. ред.) включили в олимпийские виды спорта. В первую очередь, конечно, нужна популяризация, медийность. Это очень прикольно, что у людей настолько работает фантазия и все хотят сделать очень круто, мощно и масштабно», — отметила гимнастка.



В этом году гигантский сапборд вновь появится на фестивале. На этот раз на его борту разместится экипаж из 50 гребцов — участников команды «Газпром нефти», в составе которой плывут сотрудники компании, студенты вузов и колледжей. На финише 8-километровой дистанции их будут ждать представители Книги рекордов России, чтобы зарегистрировать самый массовый в истории заплыв на многоместном сапборде.

