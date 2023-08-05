«Фонтанка SUP» помогает сапсерфингу войти в программу Олимпийских игр

Благодаря вкладу «Фонтанка SUP» в развитие сапсерфинга и растущей медийности соревнований по всему миру уже через пять лет этот вид спорта может попасть в программу летних Олимпийских игр. Об этом в комментарии «Фонтанка.ру» рассказал трехкратный чемпион России по сапсерфингу Сергей Мысовский.
«Чем больше таких мероприятий, где задействовано много людей, больше зрелищности, тем быстрее это произойдет. Медийность — это как раз то, что нужно организаторам Олимпиады. Возможно, наш вид спорта уже появится на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Перспективы у наших спортсменов хорошие: в России очень сильные гребцы, потому что у нас старая школа каноистов и очень много ребят, которые классно гребут», — отметил российский спортсмен.
предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
В этом году «Фонтанка SUP» установит сразу два мировых рекорда. Мероприятие обещает стать самым массовым в истории сапсерфинга — на него зарегистрированы около 10 тысяч участников. Также на фестивале официально зарегистрирован самый большой в мире сапборд — 15,4 метра. Его создала команда популяризаторов науки из онлайн-журнала «Энергия+». Длина российского сапа-рекордсмена почти на метр превосходит прошлое достижение из Книги рекордов Гиннесса, которое установили энтузиасты из Испании в 2016 году.