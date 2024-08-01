Водитель протаранившего поезд «КАМАЗа» под Волгоградом пришел в сознание

Водитель «КАМАЗа», столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области, пришел в сознание. Еще девять пострадавших остаются под присмотром врачей. Об этом 1 августа сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.



«Мужчина в сознании, на консервативной терапии», — указал собеседник агентства.

Как уточнил V1.RU со ссылкой на областной комитет здравоохранения, в больницах города продолжают проходить лечение девять человек, в том числе один пятилетний ребенок. Последний находится в удовлетворительном состоянии.