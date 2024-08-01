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    Водитель протаранившего поезд «КАМАЗа» под Волгоградом пришел в сознание

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    Водитель «КАМАЗа», столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области, пришел в сознание. Еще девять пострадавших остаются под присмотром врачей. Об этом 1 августа сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

    «Мужчина в сознании, на консервативной терапии», — указал собеседник агентства.

    Как уточнил V1.RU со ссылкой на областной комитет здравоохранения, в больницах города продолжают проходить лечение девять человек, в том числе один пятилетний ребенок. Последний находится в удовлетворительном состоянии.

    Самые тяжелые из всех пострадавших — 54-летняя пассажирка и 44-летний водитель «КАМАЗа». Оба были госпитализированы силами санитарной авиации, сейчас они находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, однако отмечается положительная динамика. Женщину, которой зажало ноги вагонами сошедшего поезда, удалось спасти от ампутации. Второй пострадавший чудом выжил после множественных травм, указали медики.

    Днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково «КАМАЗ» протаранил пассажирский поезд Казань — Адлер, в котором ехали более 800 человек. Водитель выехал на переезд при работающей сигнализации. В результате девять вагонов сошли с рельсов. По факту возбудили уголовное дело. С места ЧП госпитализировали 55 человек.

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