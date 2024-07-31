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    Велогонщика Никиту Еськова нашли в Петербурге после нескольких недель поисков

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    В Петербурге 31 июля нашли живым пропавшего почти месяц назад мастера спорта международного класса, известного велогонщика Никиту Еськова — сообщили «Фонтанке» в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». У него всё в порядке.

    41-летний спортсмен уехал в не известном для родственников направлении 5 июля. Этому предшествовала ссора, после которой он съехал с квартиры и больше не выходил на связь с отцом. Тот после безуспешных попыток дозвониться подал в полицию заявление о пропаже.

    Никита Еськов выступал на различных соревнованиях с 2002 года. Он представлял команды «Итера», «Локомотив», «Тинькофф Кредитные Системы», «Катюша» и «Русвело», участвовал в гранд-турах «Вуэльта Испании» и «Джиро Д’Италия».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что к розыску Еськова подключились волонтёры.

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