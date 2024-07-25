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    В Петербурге пропал известный в России велогонщик Никита Еськов

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    В Петербурге волонтеры и полиция занимаются поисками 41-летнего Никиты Еськова — известного велогонщика, мастера спорта международного класса. Как сообщается в ориентировке от «ЛизаАлерт», опубликованной 25 июля, мужчина 20 дней назад уехал на автомобиле в неизвестном направлении.

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    По данным «Фонтанки», пропаже спортсмена предшествовала ссора с близкими, после которой он съехал с квартиры и больше не выходил на связь с родственниками, в том числе с отцом. Впрочем, по его словам, на телефон сына дозвониться удалось, но ответил на звонок посторонний человек. Мужчина подал заявление о пропаже в 54-й отдел полиции.

    Никита Еськов успешно выступает на соревнованиях с 2000 года. За свою спортивную карьеру он представлял команды «Итера», «Локомотив», «Тинькофф. Кредит. Сис.», «Катюша» и «Русвело».

    Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

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