На базе Мариинской больницы до конца 2024 года будет создан центр трансплантации органов

На базе городской Мариинской больницы будет создан еще один крупный городской центр трансплантации органов, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время совещания, проходившего в стационаре. Здесь уже делают пересадку почек, а до конца года планируют начать операции по пересадке сердца.

Сейчас в Петербурге центры трансплантации работают в Центре Алмазова (здесь пересаживают сердце), в больнице Святого Луки (тут проводят трансплантацию почек) и в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе (пересадка печени и почек). Но спрос на такие операции очень велик, поэтому появление еще одного такого центра необходимо.