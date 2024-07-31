На базе Мариинской больницы до конца 2024 года будет создан центр трансплантации органов

На базе городской Мариинской больницы будет создан еще один крупный городской центр трансплантации органов, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время совещания, проходившего в стационаре. Здесь уже делают пересадку почек, а до конца года планируют начать операции по пересадке сердца.
Сейчас в Петербурге центры трансплантации работают в Центре Алмазова (здесь пересаживают сердце), в больнице Святого Луки (тут проводят трансплантацию почек) и в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе (пересадка печени и почек). Но спрос на такие операции очень велик, поэтому появление еще одного такого центра необходимо.
«В Мариинской больнице успешно проводят операции по трансплантации почки. До конца года больница планирует начать операции по трансплантации сердца. Это требует не просто современного оборудования, но создания целой инфраструктуры», — подчеркнул губернатор. В этом году Мариинская больница получит из городского бюджета 287 млн рублей на закупку оборудования в дополнение к тем 500 млн рублей, которые уже были получены за последние два года из разных источников.
Кроме того, в Мариинской больнице уже работает Региональный сосудистый центр, где, в том числе, проводят операции на работающем сердце, а также современный офтальмологический центр. Губернатор передал Мариинской больнице сертификат на офтальмоскоп для его дооснащения. Александр Беглов отметил, что в рамках проекта «Серебряный возраст» планируется усилить программы лечения катаракты для пожилых петербуржцев. Еще одно направление проекта — создание школ здоровья для пациентов с возрастными ограничениями, одна из которых также работает в Мариинской больнице.
Александр Беглов отметил, что в городе за последние годы построено шесть новых стационаров-трансформеров, за год проводится более 100 тыс. высокотехнологичных операций. Еще одно направление, которое развивается в городе с 2019 года, — открытие в каждом районе амбулаторных отделений онкологии. Завершается выполнение программы реконструкции детских и взрослых поликлиник, почти закончено строительство нового корпуса Первой городской больницы. На очереди — завершение реконструкции Детской городской клинической больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова.