Московский суд оштрафовал TikTok на 4 миллиона за отказ следовать предписанию Роскомнадзора

Столичный суд привлек к административной ответственности TikTok Pte.Ltd за неисполнение предписания Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы 31 июля.



Соцсеть признали виновной в совершении административного правонарушения. В результате суд назначил наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей.



В мае Роскомнадзор потребовал у TikTok предоставить сведения о соблюдении законодательства России. Речь шла о соблюдении законов «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



В начале марта 2022 года TikTok объявил о прекращении распространения нового контента на территории РФ из-за закона о фейках про ВС РФ. В результате соцсеть продолжила работу в прежнем режиме, но заблокировала возможность россиянам выкладывать новые видеоролики. Тогда депутат и замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил, что для социальной сети может быть разработан специальный режим, позволяющий удалять спорный контент, если соцсеть решит вернуться в Россию.

