Финские пограничники получили разрешение на отстрел бродячих собак из России. Первый выстрел уже прозвучал

В Финляндии пограничники получили разрешение на отстрел стаи одичавших собак вблизи границы с Россией, чтобы защитить местных жителей. Об этом 31 июля сообщает издание Yle.

Уточняется, что в последние годы в районе города Иматра несколько раз встречались дикие собаки. Они обычно проникали через границу с РФ, вели себя агрессивно и приближались к прохожим.



Как рассказал один из местных жителей, он указал пограничнику на пробегавшую собаку, а через какое-то время услышал выстрел. Сегодня пограничная охрана и полиция заняты отловом стаи из пяти собак в Иматре.

