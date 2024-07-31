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    Финские пограничники получили разрешение на отстрел бродячих собак из России. Первый выстрел уже прозвучал

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    В Финляндии пограничники получили разрешение на отстрел стаи одичавших собак вблизи границы с Россией, чтобы защитить местных жителей. Об этом 31 июля сообщает издание Yle.

    Уточняется, что в последние годы в районе города Иматра несколько раз встречались дикие собаки. Они обычно проникали через границу с РФ, вели себя агрессивно и приближались к прохожим.

    Как рассказал один из местных жителей, он указал пограничнику на пробегавшую собаку, а через какое-то время услышал выстрел. Сегодня пограничная охрана и полиция заняты отловом стаи из пяти собак в Иматре.

    Ранее Общество русскоязычных жителей Финляндии пожаловалось в Еврокомиссию на нарушение финскими властями европейского законодательства в связи с закрытием российской границы.

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