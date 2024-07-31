Готовы покорять реки и каналы Петербурга на Фонтанка SUP? Напоминаем правила безопасности

Фестиваль Фонтанка SUP — это праздник сапсерфинга. И чтобы этот день прошел весело и позитивно для каждого участника, мы просим вас соблюдать на воде простые правила безопасности.

Гонка Фонтанка CUP и карнавал Фонтанка SUP 3 августа начнутся со спуска на воду в стартовом городке, который располагается на реке Мойке. Спуск будет осуществляться только по стартовому номеру участника. Поэтому важно прикрепить его на видное место на сапе или одежде. Участников карнавала без стартовых номеров на воде в любой момент может остановить береговая охрана!

Если вы участвуете в гонке Фонтанка CUP, ваш стартовый номер будет нанесен на майку, которую вы получите утром перед соревнованием в фестивальном городке. Напомним, выдача пакетов участников соревнования начнется в 7 утра.

Лиш — это тонкий прочный поводок, который крепится одним концом к доске, другим — к ноге райдера. Лиш не дает доске отплыть, если вы с нее упали, помогает притянуть ее к себе и не ударить ею других катающихся.



Поэтому каждый участник должен быть пристегнут к сапу лишем. За этим будут следить спасатели и береговая охрана.