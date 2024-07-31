Готовы покорять реки и каналы Петербурга на Фонтанка SUP? Напоминаем правила безопасности

Фестиваль Фонтанка SUP — это праздник сапсерфинга. И чтобы этот день прошел весело и позитивно для каждого участника, мы просим вас соблюдать на воде простые правила безопасности.
Гонка Фонтанка CUP и карнавал Фонтанка SUP 3 августа начнутся со спуска на воду в стартовом городке, который располагается на реке Мойке. Спуск будет осуществляться только по стартовому номеру участника. Поэтому важно прикрепить его на видное место на сапе или одежде. Участников карнавала без стартовых номеров на воде в любой момент может остановить береговая охрана!
Если вы участвуете в гонке Фонтанка CUP, ваш стартовый номер будет нанесен на майку, которую вы получите утром перед соревнованием в фестивальном городке. Напомним, выдача пакетов участников соревнования начнется в 7 утра.Обязательно прикрепите лиш к ноге
Лиш — это тонкий прочный поводок, который крепится одним концом к доске, другим — к ноге райдера. Лиш не дает доске отплыть, если вы с нее упали, помогает притянуть ее к себе и не ударить ею других катающихся.
Поэтому каждый участник должен быть пристегнут к сапу лишем. За этим будут следить спасатели и береговая охрана.
Для несовершеннолетних участников наличие спасательного жилета — обязательное условие. Без него вы не сможете участвовать в заплыве.
Всем остальным мы также рекомендуем его использовать.
К кому обратиться за помощью на фестивале
В колонне фестиваля и на спусках набережных 3 августа будут дежурить 90 спасателей, которые при необходимости окажут любую помощь участникам. Вы легко отличите спасателей по красным футболкам с надписью: «СПАСАТЕЛЬ».
Вдоль маршрута будут дежурить машины скорой помощи.
Если вы очень устанете на первом отрезке пути, то сможете сойти с дистанции раньше. При повороте в Крюков канал (на втором спуске) будет дежурить автобус, который доставит вас к месту старта.
Напоминаем: все участники карнавала должны будут покинуть Фонтанку в 12:30. Всю дистанцию необходимо пройти до 14:00. Опаздывающих могут «высадить» на берег службы контроля.