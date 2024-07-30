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    Фонтанка SUP

    Выдаем стартовые номера на фестиваль Фонтанка SUP! Где и когда их получить

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Чтобы 3 августа на фестивале не было столпотворения, мы по традиции начинаем выдачу стартовых номеров заранее — с 31 июля.

    Что такое стартовый пакет

    Главный элемент стартового пакета — это ваш стартовый номер. Вы должны будете взять его с собой на фестиваль Фонтанка SUP 3 августа и прикрепить на видное место.

    Зачем нужен стартовый номер? Во-первых, без него вам не позволят выйти на воду — за этим зорко будет следить береговая охрана и спасатели. Во-вторых, только с ним вы сможете принять участие в наших костюмированных конкурсах.

    Где и когда получить стартовый пакет

    Участники фестиваля Фонтанка SUP смогут получить пакет 31 июля, 1 и 2 августа на 2-м этаже фуд-молла Vokzal 1853 (бывший «Варшавский экспресс»). Он находится на набережной Обводного канала, 118С. Вход со стороны Измайловского бульвара — он будет оформлен баннерами и флагами-виндерами.

    Фото: Вход в фуд-молл Vokzal 1853
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    Выдача стартовых пакетов будет происходить с 16 до 21 часа.

    В месте выдачи вы найдете палатку символики фестиваля, где участники смогут купить фирменный мерч (но имейте в виду: оплата возможна только картой или по QR-коду).

    Выдача стартовых пакетов иногородним участникам пройдет в день мероприятия — она начнется в стартовом городке в 8 утра. Там будет установлена палатка «выдача стартовых пакетов».

    Но если вы приедете в Петербург за день или два до карнавала, вы сможете получить стартовый номер заблаговременно на Vokzal 1853. Это позволит избежать очередей и лишней нервотрепки в день фестиваля.

    Участники гонки Фонтанка CUP получают стартовые пакеты 3 августа перед соревнованием. Для вас выдача начнется в 7 утра.

    Что необходимо для получения стартового пакета

    Для получения стартового пакета вам необходимо будет предъявить на пункте выдачи:

    • QR-код, который вам прислали при регистрации,
    • документ, удостоверяющий вашу личность,
    • для лиц младше 18 лет (с 14 лет) — расписку от законного представителя. Подчеркиваем, что бабушки, дедушки, братья, сестры, тети и дяди не считаются законными представителями. Такой статус могут иметь только мать, отец или опекун ребенка.

    Если вы получаете стартовый пакет еще и за другого человека, кроме QR-кода с собой нужно взять документ, удостоверяющий его личность.

    Важно! Расписки за несовершеннолетних детей вы отдаете сотрудникам на выдаче. Документы же просто показываете. Это необходимо для идентификации вашей личности.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: Вход в фуд-молл Vokzal 1853

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