Выдаем стартовые номера на фестиваль Фонтанка SUP! Где и когда их получить

Чтобы 3 августа на фестивале не было столпотворения, мы по традиции начинаем выдачу стартовых номеров заранее — с 31 июля.
Что такое стартовый пакет
Главный элемент стартового пакета — это ваш стартовый номер. Вы должны будете взять его с собой на фестиваль Фонтанка SUP
Зачем нужен стартовый номер? Во-первых, без него вам не позволят выйти на воду — за этим зорко будет следить береговая охрана и спасатели. Во-вторых, только с ним вы сможете принять участие в наших костюмированных конкурсах.
Где и когда получить стартовый пакет
Участники фестиваля Фонтанка SUP смогут получить пакет
Выдача стартовых пакетов будет происходить с 16 до 21 часа.
В месте выдачи вы найдете палатку символики фестиваля, где участники смогут купить фирменный мерч (но имейте в виду: оплата возможна только картой или по QR-коду).
Выдача стартовых пакетов иногородним участникам пройдет в день мероприятия — она начнется в стартовом городке в
Но если вы приедете в Петербург за день или два до карнавала, вы сможете получить стартовый номер заблаговременно на Vokzal 1853. Это позволит избежать очередей и лишней нервотрепки в день фестиваля.
Участники гонки Фонтанка CUP получают стартовые пакеты
Что необходимо для получения стартового пакета
Для получения стартового пакета вам необходимо будет предъявить на пункте выдачи:
- QR-код, который вам прислали при регистрации,
- документ, удостоверяющий вашу личность,
- для лиц младше 18 лет (с 14 лет) — расписку от законного представителя. Подчеркиваем, что бабушки, дедушки, братья, сестры, тети и дяди не считаются законными представителями. Такой статус могут иметь только мать, отец или опекун ребенка.
Если вы получаете стартовый пакет еще и за другого человека, кроме QR-кода с собой нужно взять документ, удостоверяющий его личность.
Важно! Расписки за несовершеннолетних детей вы отдаете сотрудникам на выдаче. Документы же просто показываете. Это необходимо для идентификации вашей личности.