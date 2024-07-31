«Очевидно, что Татьяне нужна помощь». Владислав Бакальчук призвал жену пообщаться лично

Владислав Бакальчук заявил, что узнал об иске жены о разводе из соцсетей, и призвал ее пообщаться лично. Об этом сооснователь Wildberries написал в своем телеграм-канале 31 июля.
Решение Татьяны сообщить о разводе в сети, а не лично «убеждает» Владислава, что происходит «что-то непонятное», а на Татьяну «воздействуют». «Очевидно, что Татьяне нужна помощь», – подчеркнул он.
События вокруг семьи Бакальчуков, по мнению Владислава, «искусственно разгоняют». «На глазах всей страны рушится то, что создавалось долгие годы и нам нельзя поступать предательски по отношению к этому. Не ради меня, а ради всей семьи, детей и нашего бизнеса. Пришла пора остановиться и поговорить, глядя друг другу в глаза – честно и открыто, как это всегда было между нами», – призвал он бывшую жену.
Также сегодня Татьяна Бакальчук в интервью «Комсомолке» рассказала о том, как складывались семейные отношения последний месяц. В ответ на обвинения мужа она заявила, что ежедневно общается с детьми, а Владислав с их помощью «пытается как-то повлиять на нее». На вопрос о давлении, которое на нее, по словам мужа, могут оказывать партнеры, Татьяна ответила: «Мы сидим с вами в центре Москвы в красивом публичном кафе возле офиса. Скажите, я похожа на человека, на которого оказывают давление? Думаю, ответ очевиден».
Комментируя сделку с Russ Татьяна Бакальчук подчеркнула, что никто из пользователей и партнеров «никаких изменений не заметит». Объединение компаний Татьяна объяснила стремлением развивать Wildberries. «Ну а Russ — лидер в своем сегменте в России, лидирует по многим показателям в мире. Мы объединяемся с лучшим из лучших», – добавила она.
Предстоящий раздел имущества и бизнеса в рамках развода Татьяна комментировать отказалась.
Неделю назад глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».
Тогда Татьяна Бакальчук заявила, что «спасать ее ни от кого не нужно», а сделка по реструктуризации Wildberries одобрена и согласована. Также бизнесвумен объявила о разводе с мужем.