«Очевидно, что Татьяне нужна помощь». Владислав Бакальчук призвал жену пообщаться лично

Владислав Бакальчук заявил, что узнал об иске жены о разводе из соцсетей, и призвал ее пообщаться лично. Об этом сооснователь Wildberries написал в своем телеграм-канале 31 июля.



Решение Татьяны сообщить о разводе в сети, а не лично «убеждает» Владислава, что происходит «что-то непонятное», а на Татьяну «воздействуют». «Очевидно, что Татьяне нужна помощь», – подчеркнул он.

События вокруг семьи Бакальчуков, по мнению Владислава, «искусственно разгоняют». «На глазах всей страны рушится то, что создавалось долгие годы и нам нельзя поступать предательски по отношению к этому. Не ради меня, а ради всей семьи, детей и нашего бизнеса. Пришла пора остановиться и поговорить, глядя друг другу в глаза – честно и открыто, как это всегда было между нами», – призвал он бывшую жену.