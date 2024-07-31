Месть Ирана, осуждение РФ и усиление безопасности на Олимпиаде. Реакции на убийство политического лидера ХАМАС

Министерство иностранных дел РФ заявило о решительном осуждении убийства главы политбюро в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Москве очевидно, что «организаторы этого политического убийства отдавали себе отчет в том, какими опасными последствиями для всего региона чревата эта акция».

«Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь, заставив террористов-оккупантов пожалеть о своем трусливом поступке», — заявил Масуд Пезешкиан.

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран заставит пожалеть причастных к гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает 31 июля информационное агентство Tasnim . Осудили убийство Хании представители РФ, Турции и Китая.

Гибель Хании в Тегеране и лидера «Хезболлы» Фуада Шукара в Бейруте стали поводом для усиления безопасности израильской делегации на Олимпийских играх в Париже, пишет Ynet.

Официальной реакции из Иерусалима не было. По данным Ynet, израильский кабмин дал поручение министрам не комментировать ликвидацию Хании. Однако некоторые из них успели обрадоваться в соцсетях до приказа. «Смерть Хании сделает мир немного лучше», — написал в своих соцсетях министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что этот инцидент может привести к большей нестабильности ситуации в регионе», — заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь, уточнив, что Пекин осуждает убийство (цитата по РИА Новости).