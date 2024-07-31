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    Месть Ирана, осуждение РФ и усиление безопасности на Олимпиаде. Реакции на убийство политического лидера ХАМАС

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    Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран заставит пожалеть причастных к гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает 31 июля информационное агентство Tasnim. Осудили убийство Хании представители РФ, Турции и Китая.

    «Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь, заставив террористов-оккупантов пожалеть о своем трусливом поступке», — заявил Масуд Пезешкиан.

    Министерство иностранных дел РФ заявило о решительном осуждении убийства главы политбюро в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Москве очевидно, что «организаторы этого политического убийства отдавали себе отчет в том, какими опасными последствиями для всего региона чревата эта акция».

    Гибель Хании в Тегеране и лидера «Хезболлы» Фуада Шукара в Бейруте стали поводом для усиления безопасности израильской делегации на Олимпийских играх в Париже, пишет Ynet.

    Официальной реакции из Иерусалима не было. По данным Ynet, израильский кабмин дал поручение министрам не комментировать ликвидацию Хании. Однако некоторые из них успели обрадоваться в соцсетях до приказа. «Смерть Хании сделает мир немного лучше», — написал в своих соцсетях министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху.

    «Мы глубоко обеспокоены тем, что этот инцидент может привести к большей нестабильности ситуации в регионе», — заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь, уточнив, что Пекин осуждает убийство (цитата по РИА Новости).

    Президент Турции назвал случившееся «подлым актом, направленным на подрыв палестинского дела, славного сопротивления Газы и справедливой борьбы наших братьев», пишет ТАСС.

    В среду утром агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило о том, что в Тегеране был убит политический лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Обстрел произошел после инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, в которой он принимал участие. Погиб также один из телохранителей Хании. В ХАМАС назвали Израиль ответственным за случившееся.

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