Как получить призы за самую блестящую идею на Фонтанка SUP? Рассказываем про новую конкурсную номинацию

На девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP 3 августа выберут обладателя самых креативных и блестящих — в прямом и переносном смысле — костюмах. Рассказываем, как принять участие в конкурсе.

«Блестящая идея» — специальная номинация страховой компании «Ингосстрах» на Фонтанка SUP в 2024 году. Слоган «Ингосстраха» — «Просто быть уверенным». Вместе с амбассадором бренда — блогером Сашей Жарковой — в компании исследуют феномен уверенности и точно знают, что ее можно и нужно излучать. Именно поэтому команда «Ингосстраха» будет в блестящих и сияющих костюмах. Остальных участников также призываем излучать, распространять и масштабировать уверенность — любыми оптическими и художественными средствами.

Фотографии отправляйте по номеру +7 (921) 636-66-74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.

Победителей ждут ценные призы: за первое место будет вручена умная лампа и сертификат с 20 тыс. бонусных баллов, которые можно потратить на страховку и продукты партнёров Экосистемы «Ингосстраха», обладатель второго места получит сертификат на 10 тыс. бонусов и мерч «Ингосстраха» (сумку и куртку), а за третье можно получить набор мерча.

Вам тоже кажется, что принять участие в конкурсе — это блестящая идея? Тогда дерзайте.



О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.

