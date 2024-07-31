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    «Сердце в пятки ушло». Летучая мышь хотела поселиться в петербургской квартире, но ей помешал кот

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    Необычный гость едва не поселился в квартире жилого дома во Фрунзенском районе Петербурга. На след летучей мыши, уже начавшей обустраиваться в коридоре, хозяйку вывел кот. Об этом в беседе с «Фонтанкой» рассказала читательница Ольга 31 июля.

    читательница «Фонтанки» Ольга

    Все произошло накануне на пятом этаже дома на Белградской улице, 22/1, напротив Яблоневого сада. «Часов в 11 вечера это чудо появилось у меня на столе, за которым я сидела и ела. Вдруг что-то непонятное передо мной плюхнулось, сначала подумала, что котейка мой воробышка поймал. Но когда она передо мной вся такая большая распласталась… Стало совсем страшненько, сердце в пятки ушло. Хорошо, что она на свету заторможенная ещё», — вспоминает Ольга.

    По ее словам, летучая мышь могла залететь в квартиру еще днем и остаться в коридоре. «Спасибо Рыжику моему. Весь день вел себя странно. Давал понять, что у нас появилось существо непонятное, которое днём бездействовало. В темноте уже активность появилась, вот он и пригнал гостью эту ко мне на кухню», — добавила собеседница.

    Сама ночная жительница оказалась размером со спичечный коробок, размах крыльев занимал более половины ширины стола. «Я нашла коробочку, газетой её туда тихонько подтолкнула и пошла на балкон. Хотела там просто оставить коробку, чтобы сама вылетела, но решила встряхнуть немножко её. В результате мышка сама снизу и вылетела через балконную решётку», — заключила Ольга.

    Напомним, в Петербурге обитают семь видов летучих мышей, все занесены в Красную книгу города. «Фонтанка» рассказывала о проникновении рукокрылых в дома и даже о более тесном их знакомстве с человеком.

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