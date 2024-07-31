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    Фонтанка SUP

    Регистрация на гонку Фонтанка CUP завершится 31 июля

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Количество участников открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP уже почти достигло предела. У вас остались считаные часы, чтобы присоединиться! Мы остановим регистрацию 31 июля в 18:00 — или раньше, если последние слоты разберут до наступления вечера.

    Как мы и предупреждали, количество мест ограничено. Так что если вы хотите посостязаться на соревновании, пройдите регистрацию прямо сейчас. Напоминаем, участие в гонке — платное.

    На гонке райдерам предстоит пройти 8 километров на сапах по рекам и каналам Петербурга на скорость. Все участники получат подарки от партнеров и медали (если финишируют), а сильнейшие — наградные медали, кубки и денежные призы. Призовой фонд недавно был увеличен. Второй год подряд гонку поддерживает генеральный партнер открытого кубка — Торговая сеть «ДИКСИ».

    Соревнования проводятся для спортсменов в двух лигах: «Профи» и «Любители». Первая подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран. В лиге «любителей» может попробовать себя любой, даже начинающий райдер, которого вдохновляют скорость и соревновательный дух.

    Участники гонки, у которых останутся силы после завершения скоростного заплыва, смогут еще раз проплыть дистанцию уже в спокойном темпе — вместе с карнавальным шествием фестиваля Фонтанка SUP. Регистрация на него уже закрыта, но участникам соревнования проходить ее дополнительно не потребуется.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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