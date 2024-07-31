Регистрация на гонку Фонтанка CUP завершится 31 июля

Количество участников открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP уже почти достигло предела. У вас остались считаные часы, чтобы присоединиться! Мы остановим регистрацию 31 июля в 18:00 — или раньше, если последние слоты разберут до наступления вечера.

Как мы и предупреждали, количество мест ограничено. Так что если вы хотите посостязаться на соревновании, пройдите регистрацию прямо сейчас. Напоминаем, участие в гонке — платное.

