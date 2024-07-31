Регистрация на гонку Фонтанка CUP завершится 31 июля

Количество участников открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP уже почти достигло предела. У вас остались считаные часы, чтобы присоединиться! Мы остановим регистрацию
Как мы и предупреждали, количество мест ограничено. Так что если вы хотите посостязаться на соревновании, пройдите регистрацию прямо сейчас. Напоминаем, участие в гонке — платное.
На гонке райдерам предстоит пройти
Соревнования проводятся для спортсменов в двух лигах: «Профи» и «Любители». Первая подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран. В лиге «любителей» может попробовать себя любой, даже начинающий райдер, которого вдохновляют скорость и соревновательный дух.
Участники гонки, у которых останутся силы после завершения скоростного заплыва, смогут еще раз проплыть дистанцию уже в спокойном темпе — вместе с карнавальным шествием фестиваля Фонтанка SUP. Регистрация на него уже закрыта, но участникам соревнования проходить ее дополнительно не потребуется.