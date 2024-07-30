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    Суд арестовал мигранта-форточника. Его подозревают в насилии над петербурженкой, уснувшей с открытым окном

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    Невский районный суд Петербурга отправил под стражу 46-летнего гражданина Азербайджана, который подозревается в проникновении в чужую квартиру и надругательстве над хозяйкой. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 30 июля.

    По версии следствия, в ночь на 24 июля прохожий проник в квартире через открытое окно на первом этаже дома на Октябрьской набережной. Нападению подверглась находящаяся в комнате 52-летняя хозяйка.

    Мужчине предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера (132 УК) и незаконном проникновении в жилище (139 УК). Вину он признал частично, до 27 сентября он пробудет под стражей.

    «Процесс проходил в закрытом режиме», — добавили в пресс-службе.

    Ранее «Фонтанка» писала, что общение с правоохранителями у подозреваемого проходило через переводчика.

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