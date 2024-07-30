Фармзавод в рамках офсетного контракта построят в Особой экономической зоне Петербурга

Фармацевтический завод в рамках офсетного контракта построят в Особой экономической зоне Петербурга. Как следует из данных СПАРК, структуры, связанные с «Р-Фарм», с которой город подписал офсетное соглашение, приобрели долю в ООО «Балтфарма», которое не смогло построить свое предприятие в ОЭЗ из-за санкций.



Так ещё в 2023 году совладельцем «Балтфармы» стало ООО «Имхотеп Девелопмент», чей собственник Вячеслав Трактовенко также является совладельцем «Имхотеп-Мед». Другой совладелец этой компании Александр Шубин через ООО «Волга-Мед» владеет долей в АО «Р-Фарм».