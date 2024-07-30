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    Фармзавод в рамках офсетного контракта построят в Особой экономической зоне Петербурга

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    Фармацевтический завод в рамках офсетного контракта построят в Особой экономической зоне Петербурга. Как следует из данных СПАРК, структуры, связанные с «Р-Фарм», с которой город подписал офсетное соглашение, приобрели долю в ООО «Балтфарма», которое не смогло построить свое предприятие в ОЭЗ из-за санкций.

    Так ещё в 2023 году совладельцем «Балтфармы» стало ООО «Имхотеп Девелопмент», чей собственник Вячеслав Трактовенко также является совладельцем «Имхотеп-Мед». Другой совладелец этой компании Александр Шубин через ООО «Волга-Мед» владеет долей в АО «Р-Фарм».

    Другим владельцем «Балтфармы» с долей 82% является Илья Коршунов, которому также принадлежит ряд юрлиц, специализирующихся на строительстве.

    Информацию подтвердил вице-губернатор Олег Эргашев 30 июля. «Р-Фарм» приобрела «Балтфарму» и сейчас в особой экономической зоне реализует полностью первый активный контакт», — сказал он (цитата по «Деловому Петербургу»).

    Ввод первой очереди «Балтфармы» должен был состояться в конце 2023 года, запуск второй запланирован на третий квартал 2025 года. Предыдущий совладелец компании Захар Голант объяснял задержку вынужденным переходом с европейского на азиатское оборудование и проблемами с банковскими гарантиями.

    Власти Петербурга заключили первый офсетный контракт в январе 2023 года с АО «Р-Фарм».

    Согласно условиям соглашения, в течение первых 3 лет компания должна создать новое производство полного цикла, где будут выпускать 31 наименование лекарств. В последующие 7 лет город будет без конкурса закупать у компании препараты.

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