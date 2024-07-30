Водителя вырезали из раскуроченной машины после лобового ДТП у Репино

Один человек пострадал в лобовом ДТП у поселка Репино в Курортном районе 30 июля. Водителя пришлось вырезать из раскуроченного автомобиля. Подробности сообщил 47news со ссылкой на дорожную полицию.
Авария случилась около 16 часов на 10-м километре дороги между поселками Репино и Симагино. Прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего и отключили аккумуляторы автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.
«ДТП с вылетом одной из машин в кювет произошло сегодня в районе поселка Репино», — написали очевидцы под видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам, в результате удара Exeed остался стоять посреди дороги с разбитым капотом, Volkswagen вылетел в кювет.
По предварительным данным, помощь спасателей потребовалась 46-летнему водителю немецкой машины. Мужчина госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.