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    Водителя вырезали из раскуроченной машины после лобового ДТП у Репино

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    Один человек пострадал в лобовом ДТП у поселка Репино в Курортном районе 30 июля. Водителя пришлось вырезать из раскуроченного автомобиля. Подробности сообщил 47news со ссылкой на дорожную полицию.

    Авария случилась около 16 часов на 10-м километре дороги между поселками Репино и Симагино. Прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего и отключили аккумуляторы автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «ДТП с вылетом одной из машин в кювет произошло сегодня в районе поселка Репино», — написали очевидцы под видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по кадрам, в результате удара Exeed остался стоять посреди дороги с разбитым капотом, Volkswagen вылетел в кювет.

    По предварительным данным, помощь спасателей потребовалась 46-летнему водителю немецкой машины. Мужчина госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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    РепиноЛобовое ДТПАвария
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