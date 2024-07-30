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    По 10 тысяч рублей планируют выплачивать ветеранам ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады

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    Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, бывшим узникам концлагерей намерены выплачивать по 10 тысяч рублей ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады (27 января). Соответствующее постановление опубликовано в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства Петербурга 30 июля.

    В городской Социальный кодекс планируют внести изменения, согласно которым право на дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей получат несколько категорий граждан. Это инвалиды, участники, ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, созданные фашистами в годы Великой Отечественной, все люди, проживавшие и родившиеся в Ленинграде в период его блокады.

    По 5 тысяч рублей планируют платить вдовам и вдовцам умерших участников и инвалидов ВОВ. А кроме этого — людям, родившимся до 3 сентября 1945 года (и не имеющим право на выплату в 10 тысяч рублей).

    Новая мера социальной поддержки не будет распространяться на людей, которые уехали из России и постоянно находятся в другой стране.

    Изменения в законе должны будут вступить в силу 1 января 2025 года.

    В июне стало известно о планах на повышение выплат ветеранам к юбилею Победы. А в апреле в Социальный кодекс Петербурга были внесены изменения, предусматривающие дополнительную поддержку семей с новорожденными детьми.

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