По 10 тысяч рублей планируют выплачивать ветеранам ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, бывшим узникам концлагерей намерены выплачивать по 10 тысяч рублей ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады (27 января). Соответствующее постановление опубликовано в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства Петербурга 30 июля.



В городской Социальный кодекс планируют внести изменения, согласно которым право на дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей получат несколько категорий граждан. Это инвалиды, участники, ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, созданные фашистами в годы Великой Отечественной, все люди, проживавшие и родившиеся в Ленинграде в период его блокады.