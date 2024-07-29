Bloomberg: Китай стремится занять позицию миротворца в конфликте на Украине

Китай пытается занять позицию миротворца в конфликте на Украине перед предстоящими выборами в США. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает Bloomberg.



Председатель КНР Си Цзиньпин стремится к тому, чтобы Китай смог выступить в качестве миротворца, способного остановить кризис на Украине. При этом продолжается критика страны со стороны Запада, особенно США и Европы – они обвиняют КНР в поддержке военных действий РФ.



Как сообщает Bloomberg, несмотря на критику, Пекин продолжает свои активные действия. На прошлой неделе Китай успел принять главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Этот визит стал первым с начала конфликта в 2022 году. Среди целей поездки было заявлено обсуждение мирного урегулирования. Так, в ходе диалога с главой МИД КНР Ван И Кулеба отметил, что Киев выражает готовность к переговорам с Москвой для достижения «справедливого и прочного мира». Ван И подчеркнул, что разрешение конфликта на территории Украины должно осуществляться путем переговоров за столом.



Помимо этого, китайский дипломат отметил, что в последнее время как Россия, так и Украина в разной степени проявили готовность к проведению переговоров.



В воскресенье, 28 июля, Китая отправил представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя в страны, которые не вводили санкций против России под руководством США. Среди них: Бразилия, ЮАР и Индонезия. Целью поездки стало проведение консультаций по украинской проблеме и содействие возобновлению мирных переговоров.



Согласно Bloomberg, такие активные действия Китая свидетельствует о стремлении председателя Си Цзиньпина существенно усилить дипломатическое влияние КНР на международной арене. Это происходит на фоне того, как Киев и вся Европа готовятся к кардинальным изменениям во внешней политике со стороны своего ключевого союзника – США. Так, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что сможет разрешить конфликт на Украине за сутки, если станет президентом. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс открыто критиковал поддержку в адрес Украины. Президентские выборы США состоятся в ноябре 2024 года.



Напомним, в феврале этого года Китай также опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. В нем подчеркивалось уважение суверенитета всех стран.

