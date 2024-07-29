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    Полиция нашла того, кто стрелял в спину у «Новочеркасской». Его дважды прощали в суде

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    Меньше суток потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы установить, кто и почему выстрелил в спину молодому человеку у станции метро «Новочеркасская» в Красногвардейском районе Петербурга.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 июля, подозреваемого задержали в квартире высотки на Плесецкой улице накануне днём. Это 20-летний житель Ставропольского края. Там же, по данным «Фонтанки», нашлись незарегистрированный травматический Streamer 2014 и одиннадцать патронов к нему.

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    По данным полиции, субботним вечером он выяснял отношения с 23-летним петербуржцем на Новочеркасском проспекте и открыл стрельбу, припомнив всё, что тот якобы должен.

    Потерпевшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ранением спины, ушибом лёгкого и пулей в грудной клетке.

    Задержанному вменяют уголовное хулиганство. Дело — не первое в его жизни. За последние три года жителю Ставрополья предъявляли обвинение в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и мошенничестве с причинением значительного ущерба — в Пятигорске молодой человек под предлогом аренды присвоил приставку Sony. В обоих случаях суд прекращал дело в связи с примирением сторон.

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