Полиция нашла того, кто стрелял в спину у «Новочеркасской». Его дважды прощали в суде

Меньше суток потребовалось оперативникам уголовного розыска, чтобы установить, кто и почему выстрелил в спину молодому человеку у станции метро «Новочеркасская» в Красногвардейском районе Петербурга.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 июля, подозреваемого задержали в квартире высотки на Плесецкой улице накануне днём. Это 20-летний житель Ставропольского края. Там же, по данным «Фонтанки», нашлись незарегистрированный травматический Streamer 2014 и одиннадцать патронов к нему.