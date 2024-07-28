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    В Петербурге у «Новочеркасской» молодому человеку выстрелили в спину

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    Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта у станции метро «Новочеркасская». Оттуда накануне вечером карета скорой помощи увезла молодого человека с огнестрельным ранением.

    Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, накануне в 20:23 медики приехали на Новгородскую улицу. В «Солярисе» их ожидал 23-летний Мурад, кто-то, чье имя он не назвал, выстрелил потерпевшему в спину. В состоянии средней степени тяжести петербуржец был госпитализирован и помещен в хирургию.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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