Финляндия продолжит принимать российские заграничные паспорта старого образца, которые не содержат биометрические данные. Об этом 29 июля изданию Yle рассказала глава отдела паспортно-нотариальных услуг министерства иностранных дел Финляндии Леена Ритола.
Представитель МИД не исключила, что в будущем власти Финляндии все же могут пойти на этот шаг. Пока что въехать в страну по документам старого образца еще можно.
С 4 июля российские паспорта без биометрии перестала признавать Чехия. Их обладателям запретили въезжать в страну и пребывать на ее территории. Связали такое решение с вопросом безопасности, поскольку документы старого образца легче подделать.
«Мы не будем ждать очередного акта диверсии», — прокомментировал запрет пятилетних загранпаспортов министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Ранее чешская полиция заявила о причастности российской военной разведки к взрывам складов боеприпасов в чешской деревне Врбетице, которые произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года.