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    Финляндия продолжит принимать российские заграничные паспорта старого образца

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    Финляндия продолжит принимать российские заграничные паспорта старого образца, которые не содержат биометрические данные. Об этом 29 июля изданию Yle рассказала глава отдела паспортно-нотариальных услуг министерства иностранных дел Финляндии Леена Ритола.

    Представитель МИД не исключила, что в будущем власти Финляндии все же могут пойти на этот шаг. Пока что въехать в страну по документам старого образца еще можно.

    С 4 июля российские паспорта без биометрии перестала признавать Чехия. Их обладателям запретили въезжать в страну и пребывать на ее территории. Связали такое решение с вопросом безопасности, поскольку документы старого образца легче подделать.

    «Мы не будем ждать очередного акта диверсии», — прокомментировал запрет пятилетних загранпаспортов министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

    Ранее чешская полиция заявила о причастности российской военной разведки к взрывам складов боеприпасов в чешской деревне Врбетице, которые произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года.

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