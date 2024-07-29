Финляндия продолжит принимать российские заграничные паспорта старого образца, которые не содержат биометрические данные. Об этом 29 июля изданию Yle рассказала глава отдела паспортно-нотариальных услуг министерства иностранных дел Финляндии Леена Ритола.

Представитель МИД не исключила, что в будущем власти Финляндии все же могут пойти на этот шаг. Пока что въехать в страну по документам старого образца еще можно.

С 4 июля российские паспорта без биометрии перестала признавать Чехия. Их обладателям запретили въезжать в страну и пребывать на ее территории. Связали такое решение с вопросом безопасности, поскольку документы старого образца легче подделать.