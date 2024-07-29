В Госдуме одобрили закон о регистрации блогеров в РКН. Без маркировки запретят рекламу

Комитет Госдумы по IT одобрил поправки в закон «О связи», согласно которым блогеров и владельцев каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков могут обязать подавать информацию о себе в Роскомнадзор. Об этом 29 июля в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Вопрос касается урегулирования соцсетей, включая телеграм-каналы. Владельцы последних, по словам депутата, «практически не несут ответственности за распространяемую информацию».
Так, в случае принятия законопроекта блогерам и владельцам каналов с большой аудиторией будет необходимо подать регулятору сведения о себе и не распространять запрещенную информацию, после им присвоят значок верификации. Соблюдение новых правил носит добровольный характер, но без этого пользователи не смогут размещать рекламу, получать донаты и делать репосты, передает «Парламентская газета».
Подробнее рассказал «Подъему» зампред комитета ГД по информполитике Олег Матвейчев. «Маркировка будет визуально видна, сама сеть будет её выставлять. Закон будет принят, а, условно, Telegram захочет его выполнять или не захочет. Могут, например, не захотеть. Но, с другой стороны, эти маркировки, грубо говоря, для рекламодателей. Допустим, Telegram говорит: да мы плевать хотели, и не маркирует, и всё остаётся как было. Но наши рекламодатели не будут иметь права без маркировки делать рекламу. То есть в Telegram реклама просто обрушится. И если он хочет, чтобы реклама была, он заставит. А если какой-то рекламодатель рекламу размещает у немаркированного пользователя, у которого свыше 10 тыс. подписчиков, это зафиксировано будет как нарушение, и антимонопольная служба наложит штраф на него», — рассказал депутат.
Инициатива исходила от самого регулятора, однако в первом варианте предлагалось сообщать свои ФИО и контактные данные тем пользователям, на страницы которых ежедневно заходит больше тысячи человек.
Порядок передачи и перечень данных определит правительство.