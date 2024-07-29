В Госдуме одобрили закон о регистрации блогеров в РКН. Без маркировки запретят рекламу

Комитет Госдумы по IT одобрил поправки в закон «О связи», согласно которым блогеров и владельцев каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков могут обязать подавать информацию о себе в Роскомнадзор. Об этом 29 июля в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Вопрос касается урегулирования соцсетей, включая телеграм-каналы. Владельцы последних, по словам депутата, «практически не несут ответственности за распространяемую информацию».

Так, в случае принятия законопроекта блогерам и владельцам каналов с большой аудиторией будет необходимо подать регулятору сведения о себе и не распространять запрещенную информацию, после им присвоят значок верификации. Соблюдение новых правил носит добровольный характер, но без этого пользователи не смогут размещать рекламу, получать донаты и делать репосты, передает «Парламентская газета».