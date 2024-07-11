РКН хочет знать данные всех, кто ведет публичные каналы с аудиторией больше тысячи человек

Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, который вносит изменения в закон «Об информации». Владельцев каналов хотят обязать раскрывать свои данные, пишут СМИ 11 июля.

О законопроекте Роскомнадзор рассказал «Российской газете». Смысл в том, чтобы запретить публиковать рекламу в тех каналах, владельцы которых не предоставили о себе данные. Обязанность возникнет у тех пользователей соцсетей и мессенджеров, на чьи публичные страницы и каналы ежедневно заходит больше тысячи пользователей.

Роскомнадзор отмечает, что процедура, по задумке, не является регистрацией — владелец страницы должен сообщить свои ФИО и контактные данные для направления юридически значимой информации.