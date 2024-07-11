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    РКН хочет знать данные всех, кто ведет публичные каналы с аудиторией больше тысячи человек

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    8 комментариев

    Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, который вносит изменения в закон «Об информации». Владельцев каналов хотят обязать раскрывать свои данные, пишут СМИ 11 июля.

    О законопроекте Роскомнадзор рассказал «Российской газете». Смысл в том, чтобы запретить публиковать рекламу в тех каналах, владельцы которых не предоставили о себе данные. Обязанность возникнет у тех пользователей соцсетей и мессенджеров, на чьи публичные страницы и каналы ежедневно заходит больше тысячи пользователей.

    Роскомнадзор отмечает, что процедура, по задумке, не является регистрацией — владелец страницы должен сообщить свои ФИО и контактные данные для направления юридически значимой информации.

    «У каждого пользователя социальной сети есть возможность закрыть свою страницу от посторонних пользователей, оставив ее доступной только для близких людей. Если страница открыта и количество посетителей за сутки превысило 1000 человек, то человеку необходимо уведомить Роскомнадзор о распространении информации, сообщить ФИО и контактные данные», — уточнили в РКН.

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    Комментарии 8

    TigerOld11 Июл 2024 в 12:41
    представляете, как «Все» будут рады, когда такая база «утечет» у них ? всех блогеров можно будет вычислить сразу … или кто-то надеется что «наши» Базы под защитой ?
    +0−0
    ixform11 Июл 2024 в 12:14
    есть у революции начало нет у революции конца
    долой царя
    +5−0
    Панкихой11 Июл 2024 в 12:10
    Киножурнал - Хочу всё знать.
    +5−0
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