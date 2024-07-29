В департаментах Франции произошли диверсии на телекоммуникационных сетях

Во Франции массовые диверсии были осуществлены на сетевом оборудовании сразу нескольких телекоммуникационных операторов. Кабели оказались перерезаны в шести районах страны. Об этом сообщила газета Le Parisien в понедельник, 29 июля.



Атаки были совершены минувшей ночью и затронули департаменты Эро, Бюш-дю-Рон, Уаза, Мёз, Дром и Од. Неизвестные повредили телефонные кабели местных операторов Bouygues и SFR. По предварительным данным, зафиксировано 28 инцидентов , большая часть из которых повлияли на работу фиксированных линий связи.