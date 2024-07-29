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    В департаментах Франции произошли диверсии на телекоммуникационных сетях

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    Во Франции массовые диверсии были осуществлены на сетевом оборудовании сразу нескольких телекоммуникационных операторов. Кабели оказались перерезаны в шести районах страны. Об этом сообщила газета Le Parisien в понедельник, 29 июля.

    Атаки были совершены минувшей ночью и затронули департаменты Эро, Бюш-дю-Рон, Уаза, Мёз, Дром и Од. Неизвестные повредили телефонные кабели местных операторов Bouygues и SFR. По предварительным данным, зафиксировано 28 инцидентов, большая часть из которых повлияли на работу фиксированных линий связи.

    В настоящее время устанавливаются виновные в произошедшем. Уточняется, что диверсия не сказалась на проведении Олимпийских игр.

    Ранее «Фонтанка» писала о диверсиях на скоростных железнодорожных линиях Франции. В день открытия Олимпийских игр поджогами умышленно нарушили движение французских высокоскоростных поездов, создав хаос на станциях. К сегодняшнему утру на отремонтированных железных дорогах полностью восстановили движение поездов.

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