В департаментах Франции произошли диверсии на телекоммуникационных сетях

Во Франции массовые диверсии были осуществлены на сетевом оборудовании сразу нескольких телекоммуникационных операторов. Кабели оказались перерезаны в шести районах страны. Об этом сообщила газета Le Parisien в понедельник, 29 июля.
Атаки были совершены минувшей ночью и затронули департаменты Эро, Бюш-дю-Рон, Уаза, Мёз, Дром и Од. Неизвестные повредили телефонные кабели местных операторов Bouygues и SFR. По предварительным данным, зафиксировано
В настоящее время устанавливаются виновные в произошедшем. Уточняется, что диверсия не сказалась на проведении Олимпийских игр.
Ранее «Фонтанка» писала о диверсиях на скоростных железнодорожных линиях Франции. В день открытия Олимпийских игр поджогами умышленно нарушили движение французских высокоскоростных поездов, создав хаос на станциях. К сегодняшнему утру на отремонтированных железных дорогах полностью восстановили движение поездов.