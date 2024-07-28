На скоростных железнодорожных линиях Франции завершились восстановительные работы после диверсии

Национальное общество французских железных дорог Франции 28 июля сообщило об окончании ремонтных работ на скоростных железнодорожных линиях, где умышленные поджоги нарушили движение французских высокоскоростных поездов в день открытия Олимпийских игр.
Полное восстановление движения обещают к утру понедельника, а в воскресенье выполнение расписания следования поездов называется «почти нормальным».
В минувшую пятницу злоумышленники перерезали и подожгли кабели системы сигнализации, и диверсия вызвала отмену поездов, создав хаос на станциях.
Прокуратура Парижа ведет расследование по факту злодеяний, способных «нанести ущерб фундаментальным интересам нации».