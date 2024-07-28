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    На скоростных железнодорожных линиях Франции завершились восстановительные работы после диверсии

    1990
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    Национальное общество французских железных дорог Франции 28 июля сообщило об окончании ремонтных работ на скоростных железнодорожных линиях, где умышленные поджоги нарушили движение французских высокоскоростных поездов в день открытия Олимпийских игр.

    Полное восстановление движения обещают к утру понедельника, а в воскресенье выполнение расписания следования поездов называется «почти нормальным».

    В минувшую пятницу злоумышленники перерезали и подожгли кабели системы сигнализации, и диверсия вызвала отмену поездов, создав хаос на станциях.

    Прокуратура Парижа ведет расследование по факту злодеяний, способных «нанести ущерб фундаментальным интересам нации».

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