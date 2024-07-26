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    Железнодорожное сообщение Франции нарушили поджогами в день начала Олимпиады

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    Умышленные поджоги нарушили движение французских высокоскоростных поездов TGV сразу на нескольких линиях в день открытия Олимпийских игр. Об этом 26 июля сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике Национальной компании железных дорог Франции SNCF.

    Автор: youtube.com/mamanpasContente

    SNCF столкнулась с атаками минувшей ночью, работа сети оказалась парализована. Поджоги, совершенные с целью нанесения ущерба, затронули атлантическую, северную и восточную линии высокоскоростных поездов.

    На линиях уже начаты работы по восстановлению, они могут продлиться как минимум до конца текущей недели. Ситуация особенно затруднена на вокзале Монпарнас в Париже. Пассажирам рекомендуют отложить поездку и воздержаться от посещения станции, пишет Le Figaro.

    В правительстве Франции назвали происшедшее «актами саботажа» и «скоординированными злонамеренными действиями». «Решительно осуждаю эти преступные действия, которые поставят под угрозу отпуск многих французов», — написал министр транспорта Франции Патрис Вергриете в своих соцсетях.

    Ранее «Фонтанка» писала об аресте 40-летнего российского повара, который пытался сорвать Олимпиаду в Париже. Он учился кулинарному мастерству во Франции и писал, что работает Москве чиновником. Фамилия и другие персональные данные мужчины не раскрываются.

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