    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, вос

    760мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd86.55eur94.38

    В Париже по подозрению в намерении сорвать Олимпиаду арестован российский повар

    3269
    15 комментариев

    За организацию деятельности, не связанной с терроризмом, но направленной на срыв церемонии открытия Олимпиады, арестован гражданин России. Он учился кулинарному мастерству во Франции и писал, что работает Москве чиновником.

    Подробности о личности арестованного 23 июля сообщают французские Le Parisien и Le Monde. Фамилия и другие персональные данные мужчины не раскрываются. Известно, что ему 40 лет, во Франции он оказался в 2010 году, прошел кулинарные курсы и поехал в Куршевель на стажировку в мишленовский ресторан. При этом в России, насколько известно газетам, он работал в инвестиционном фонде. Из переписки с его квартирной хозяйкой в Париже от 2012 года следует, что в тот год мужчина вернулся в Москву «работать чиновником».

    В настоящее время арестованный называет себя частным шеф-поваром, ведет блог и якобы участвует в российских реалити-шоу.

    После задержания у него в парижской квартире прошли обыски. Французские СМИ утверждают, что полиция получила подтверждение тому, что он «готовил пророссийские операции по дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close