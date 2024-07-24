В Париже по подозрению в намерении сорвать Олимпиаду арестован российский повар

За организацию деятельности, не связанной с терроризмом, но направленной на срыв церемонии открытия Олимпиады, арестован гражданин России. Он учился кулинарному мастерству во Франции и писал, что работает Москве чиновником.
Подробности о личности арестованного 23 июля сообщают французские Le Parisien и Le Monde. Фамилия и другие персональные данные мужчины не раскрываются. Известно, что ему 40 лет, во Франции он оказался в 2010 году, прошел кулинарные курсы и поехал в Куршевель на стажировку в мишленовский ресторан. При этом в России, насколько известно газетам, он работал в инвестиционном фонде. Из переписки с его квартирной хозяйкой в Париже от 2012 года следует, что в тот год мужчина вернулся в Москву «работать чиновником».
В настоящее время арестованный называет себя частным шеф-поваром, ведет блог и якобы участвует в российских реалити-шоу.
После задержания у него в парижской квартире прошли обыски. Французские СМИ утверждают, что полиция получила подтверждение тому, что он «готовил пророссийские операции по дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр».