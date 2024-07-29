    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, вос

    751мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.57eur93.26

    Джентльмен в веселёньких трусах, нырнувший за шапочкой пловчихи, сорвал аплодисменты на Олимпиаде

    4687
    8 комментариев

    На Олимпиаде в Париже появился свой герой. Мужчина в цветастых трусах нырнул в бассейн за упавшей шапочкой спортсменки. Забавное видео опубликовано 29 июля в социальных сетях.

    Соцсети

    Утверждается, что курьезный инцидент произошел после того, как американка Эмма Вебер обронила в бассейн свою шапочку.

    На видео мужчина в трусах весёлой расцветки ныряет в бассейн и под шквал аплодисментов достает из воды белую шапочку для плавания. Трибуны свистели и хлопали ему так, будто он занял первое место в заплыве.

    26 июля в Париже начались XXXIII летние Олимпийские игры. В Кремле назвали отвратительными некоторые моменты с церемонии открытия Олимпиады. «Это отвратительно, а главное — это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Основатель Tesla и Space X Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали во время открытия Олимпийских игр.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК11
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close