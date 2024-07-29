Джентльмен в веселёньких трусах, нырнувший за шапочкой пловчихи, сорвал аплодисменты на Олимпиаде

На Олимпиаде в Париже появился свой герой. Мужчина в цветастых трусах нырнул в бассейн за упавшей шапочкой спортсменки. Забавное видео опубликовано 29 июля в социальных сетях.
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Утверждается, что курьезный инцидент произошел после того, как американка Эмма Вебер обронила в бассейн свою шапочку.
На видео мужчина в трусах весёлой расцветки ныряет в бассейн и под шквал аплодисментов достает из воды белую шапочку для плавания. Трибуны свистели и хлопали ему так, будто он занял первое место в заплыве.
26 июля в Париже начались XXXIII летние Олимпийские игры. В Кремле назвали отвратительными некоторые моменты с церемонии открытия Олимпиады. «Это отвратительно, а главное — это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Основатель Tesla и Space X Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали во время открытия Олимпийских игр.