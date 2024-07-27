В Кремле оценили церемонию открытия Олимпиады в Париже

На церемонии открытия Олимпиады в Париже некоторые элементы были совершенно отвратительными. Об этом в субботу, 27 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Есть большую часть материала я сам, лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты», — сказал представитель Кремля.



Песков отметил, что отдельные эпизоды церемонии были не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству.



«Это отвратительно, а главное — это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», — поделился пресс-секретарь главы государства.

