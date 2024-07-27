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    В Кремле оценили церемонию открытия Олимпиады в Париже

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    На церемонии открытия Олимпиады в Париже некоторые элементы были совершенно отвратительными. Об этом в субботу, 27 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Есть большую часть материала я сам, лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты», — сказал представитель Кремля.

    Песков отметил, что отдельные эпизоды церемонии были не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству.

    «Это отвратительно, а главное — это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», — поделился пресс-секретарь главы государства.

    По мнению представителя Кремля, церемония не могла быть организована без ведома и согласия Международного олимпийского комитета.

    «Это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, — в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность», — считает Песков.

    Церемония открытия Олимпиады в Париже вызвала бурю негодования. Неоднозначные реакции вызвал образ обезглавленной королевы Марии-Антуанетты, исполняющей революционную песню, а также постановка, похожая на «Тайную вечерю», где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. «Фонтанка» собрала реакции известных людей — от Илона Маска до Анастасии Ивлеевой.

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