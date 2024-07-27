Илон Маск назвал церемонию открытия Олимпиады неуважением к христианам

Основатель Tesla и Space X Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали во время открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом субботу, 27 июля , написал американский предприниматель в соцсети Х.соm.



«Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», — написал Илон Маск.



В другом посте он заявил, что «христианство стало беззубым».



Олимпийские игры в Париже открылись 26 июля. Организаторы представили постановку, похожую на «Тайную вечерю», где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. Затем на сцене появился почти голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

