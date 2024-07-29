«Эффект бомбы» для неплательщиков. Долги по ЖКХ хотят взыскивать без суда

Фото: Виктор Коротаев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Госдуму внесен законопроект, который должен упростить взыскание долгов по коммунальным платежам. Инициатива должна разгрузить заваленные подобными делами мировые суды. Суть новеллы — получать с должника деньги просто через исполнительную надпись нотариуса.





Группа депутатов Госдумы предложила использовать исполнительную надпись нотариуса для взыскания долгов за коммуналку. «Среди злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги достаточно много людей, которые в целом способны оплачивать эти услуги в полном объёме. Как правило, люди со скромным достатком платят исправно и без задержки. Процент тех, кто не платит из-за сложной жизненной ситуации, тоже невелик, и эти люди также стремятся выплатить долги при первой возможности», — прокомментировал «Фонтанке» соавтор инициативы, депутат от «Единой России», глава парламентского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов,



С 1 марта 2023 года новые правила ограничили выдачу выписок из Росреестра, прежде всего, по недвижимости, принадлежащей физлицам. В том числе и собственников жилья. Пахомов пояснил, что закон создал трудности в работе управляющих организаций. Установить реальных собственников и проживающих в квартирах стало сложнее, без этих данных получить судебный приказ на взыскание долгов непросто, а с 1 сентября станет практически невозможно. Депутат добавил: люди знают о том, какие есть сложности, и пользуются этим — продолжают накапливать долг за услуги.



«Появление нового инструмента и первые реализованные исполнительные надписи будут иметь эффект разорвавшейся бомбы в сообществе неплательщиков. Информация о том, что есть альтернативный и эффективный способ взыскания долгов, довольно быстро распространится, а значит, и добровольное погашение без участия приставов и блокировки счетов тоже будет происходить чаще», — считает соавтор инициативы. Если законопроект будет одобрен Госдумой, он должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.



Исполнительная надпись — это специальная отметка нотариуса на договоре, она дает право кредитору принудительно взыскать деньги или имущество с должника, который уклонялся от возврата долга, без обращения в суд.

Инициатива подразумевает, что для совершения исполнительной надписи для долгов по ЖКХ будет установлен особый порядок. Нотариус должен уведомить должника о требовании взыскателя, и с этого момента на ответ или погашение долга тому отводится семь дней.



Уведомление нотариус отправляет по тому адресу, который указал взыскатель. Если этих данных у коммунальщиков нет — тогда на адрес помещения-должника или в личный кабинет на «Госуслугах». Чтобы исключить вероятность ошибиться и не потребовать долг с не имеющего к нему отношения человека, нотариус сначала запрашивает все данные. В том числе и из ЕГРН.

Что делать, если долг не твой Как уже говорилось, с момента получения уведомления у должника есть семь дней, чтобы предпринять ответные действия. Если он не имеет отношения к долгу, указанная сумма неверна или уже погашена, необходимо представить нотариусу письменные возражения. В последнем случае — направить соответствующие доказательства, даже если долг был уплачен частично (тогда он совершит исполнительную надпись тоже частично — на сумму остатка). Второй вариант, когда надпись не совершается — если должник принесет доказательство, что суд уже принял производство по этому долговому спору.



Кроме того, можно обжаловать задолженность, которая указана в исполнительной надписи, в суде. На подачу заявления отводятся 3 месяца со дня, когда человек узнал или должен был узнать о совершении исполнительной надписи. Впрочем, суд может восстановить пропущенный срок, если причина пропуска была уважительной.



Суду предстоит вынести одно из двух решений: либо об отказе во взыскании долга, либо о том, что сумма в надписи соответствует долгу. В случае первого варианта исполнительная надпись не подлежит исполнению.



Взыскание долгов по «коммуналке» — это целая история По данным Росстата, на которые соавторы ссылаются в пояснительной записке (текст законопроекта есть в распоряжении редакции), по итогам I квартала 2023 года долги россиян за «коммуналку» составляли почти 900 млрд рублей. За год показатель вырос на 72 млрд рублей.



Взыскивать коммунальные долги сейчас возможно только в претензионном или в судебном порядке. В 2022 году, пишут авторы инициативы, суды рассмотрели с вынесением решения по существу более 10,3 млн таких дел. «Фонтанка» рассказывала, что к механизму судебных приказов очень активно прибегал, например, фонд капремонта, они разлетались по десяткам тысяч адресов, и в этом случае у горожан было 10 дней на то, чтобы как-то остановить процесс.



С 1 сентября 2024 года к заявлению о вынесении судебного приказа будет необходимо приложить документ, который бы подтверждал, что взыскатель направил должнику копии заявления о вынесении судебного приказа и сопутствующих документов. А так как добыть данные о должнике из Росреестра невозможно, это сводит на нет и возможность обращения за взысканием долга посредством приказного судопроизводства.



Новое — хорошо забытое старое В целом законопроект может сократить общее время взыскания, однако остается пока открытым вопрос издержек на эту процедуру, комментирует инициативу юрист, член президиума Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений Кирилл Захарян.



«Исполнительная надпись — это не новое изобретение, она активно применялась во времена Советского Союза. В РСФСР действовало вполне работающее законодательство по взысканию задолженности. Скажем, до 80-х годов, предприятие ЖКХ обращалось к нотариусу, который совершал нотариальную надпись, и впоследствии взыскивало деньги с должника. Просто в РСФСР не так много людей не платили коммуналку», — рассказал эксперт. Главный вопрос — во сколько для управляющих компаний (ТСЖ, ЖСК, ЖК) обойдутся услуги нотариуса: пошлина и так называемые технические работы. «Фонтанка» направила Федеральной нотариальной палате запрос с просьбой прокомментировать этот момент.



Собеседник объяснил, как работает система сейчас. Юрист от управляющей организации подготавливает заявление о вынесении судебного приказа с необходимыми приложениями, прикладывает карточку по лицевому счету, платит госпошлину в размере половины от пошлины за подачу искового заявления. Затем все эти документы направляются в мировой суд. И это только старт процедуры, которая на практике может занимать от 3 до 7 месяцев.

Долгие сроки объясняются тем, что самостоятельно УК не могут получить все необходимые персональные данные должника: сведения из ЕГРН, актуальное место регистрации, паспортные данные, ИНН, СНИЛС. Поэтому суд уже самостоятельно запрашивает эту информацию. Более того, мировые суды оказались фактически завалены этой работой, так как не имеют электронного доступа к ЕГРН и данные запрашиваются «на бумаге». В случае, если должник прописан в другом городе или регионе, как это часто бывает, например, с инвестиционными квартирами, судья отказывает в вынесении приказа, так как взыскатель должен направить его туда, где должник постоянно зарегистрирован.



Эксперт подчеркнул еще один важный момент: суды должны полностью возмещать судебные расходы взыскателя с учетом разумных цен, сложившихся на рынке. Работа по получению долга предполагает ряд дополнительных трат: на юриста, бумагу, оргтехнику, отправку писем, подачу претензий, рабочее время сотрудников, которые ходят по инстанциям, и так далее. «Если это большая управляющая компания, юрист есть в штате — это одна история. Но если УК или ТСЖ (ЖСК, ЖК) маленькое — деньги на юриста им взять неоткуда», — пояснил Захарян. И тогда пострадают уже интересы всех собственников, так как «управляшки» вынуждены забирать средства, например, с текущего ремонта.



При этом ситуация с судебными издержками, связанными с подачей судебных приказов, по крайней мере, по Петербургу, неоднозначная. Где-то издержки суды взыскивали, где-то — отказывали. Имеется также неоднозначная практика с взысканием судебных издержек как убытков.



И что, много задолжали?



«Фонтанка» спросила петербургских коммунальщиков, какие долги перед ними накопили горожане. У ПСК, по состоянию на 1 июля, просроченная дебиторка более 5 тысяч рублей была у 88,6 тысяч лицевых счетов, общая сумма — 1,6 млрд.



Фонд капремонта, про борьбу которого с задолженностью «Фонтанка» рассказывала отдельно, сообщил, что в настоящее время долги петербуржцев составляют около 5,7 млрд рублей, из них почти 2 млрд — это задолженность по нежилым помещениям, в том числе паркингам. Общее количество должников — приблизительно 570 тысяч лицевых счетов.



ТГК-1 за теплоснабжение петербуржцы по данным на 30 июня задолжали в общей сложности 2,5 млрд руб. Организация также борется с неплательщиками в судебном и внесудебном порядке. Из общего количества потребителей ПАО «ТГК-1», а это более 530 тысяч лицевых счетов, 3% приходится на злостных неплательщиков — то есть тех, кто имеет задолженность более 6 месяцев или более одного судебного приказа. Когда задолженность просужена, организация может воспользоваться другими методами воззвания к совести, в том числе с помощью ареста счетов и имущества, запрета на выезд за границу, направления исполнительных документов для исполнения на работу должника.

ГУП ТЭК петербуржцы-физлица, по данным на 1 июля, задолжали 1,9 млрд рублей. Из них 1,5 млрд — это просроченные долги, которым уже исполнилось 2 месяца.



ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» имеет 815,3 тысячи лицевых счетов для оплаты коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению. Речь о тех, у кого с организацией заключены прямые договоры. Долги таких получателей услуги на 1 июля составили 1,44 млрд рублей. Из них почти 600 млн приходятся на 90 тысяч потребителей, которые не платят по полгода и больше.



Ирина Корбат, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»