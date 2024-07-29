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    Пьяные выстрелы раздались на детских площадках Петербурга в эти выходные

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    В центре внимания полиции оказались два инцидента, связанные со стрельбой на детских площадках Петербурга. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Первый случай произошел на детской площадке в Московском районе. 28 июля двое мужчин распивали алкоголь возле 69-го дома на Новоизмайловском проспекте, пока один из них, 43-летний местный житель, не выстрелил из аэрозольного устройства «Премьер-4» в сторону своего собутыльника. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего он скрылся с места происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Второй инцидент произошел днем ранее в Красносельском районе. Полиция получила заявление от 27-летней женщины о том, что неизвестный выстрелил из пистолета на детской площадке между домами 71 и 73 на проспекте Ленина. Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Москвы, который после выпитого алкоголя решил пострелять в воздух из травматического пистолета МР-79–9ТМ. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213, ч. 2, УК РФ).

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что на Жемчужном пляже мужчина стрелял в воздух и накинулся на девушку. Как сообщили в пресс-службе регионального главка, инцидент произошел между двумя компаниями на почве распития алкоголя. Девушка, по данным полиции, за медицинской помощью не обращалась.

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