Пьяные выстрелы раздались на детских площадках Петербурга в эти выходные

В центре внимания полиции оказались два инцидента, связанные со стрельбой на детских площадках Петербурга. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Первый случай произошел на детской площадке в Московском районе. 28 июля двое мужчин распивали алкоголь возле 69-го дома на Новоизмайловском проспекте, пока один из них, 4 3-летний местный житель, не выстрелил из аэрозольного устройства « Премьер-4 » в сторону своего собутыльника. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего он скрылся с места происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.