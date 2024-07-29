Пьяные выстрелы раздались на детских площадках Петербурга в эти выходные

В центре внимания полиции оказались два инцидента, связанные со стрельбой на детских площадках Петербурга. Об этом
Первый случай произошел на детской площадке в Московском районе.
Второй инцидент произошел днем ранее в Красносельском районе. Полиция получила заявление от
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что на Жемчужном пляже мужчина стрелял в воздух и накинулся на девушку. Как сообщили в пресс-службе регионального главка, инцидент произошел между двумя компаниями на почве распития алкоголя. Девушка, по данным полиции, за медицинской помощью не обращалась.