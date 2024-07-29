Жемчужный пляж ночью стал ареной для драки со стрельбой. Пострадала женщина

На Жемчужном пляже в Красносельском районе трое мужчин устроили разборки с девушкой, затем раздался выстрел. Такое сообщение поступило около полуночи в дежурную часть полиции, об этом
Когда сотрудники полиции добрались до пляжа, обнаружили, что один из участников потасовки,
Девушку срочно отправили в городскую больницу
Пневматический пистолет (предположительно, Borner РМ-Х) был изъят, а сам стрелявший был доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.