Жемчужный пляж ночью стал ареной для драки со стрельбой. Пострадала женщина

На Жемчужном пляже в Красносельском районе трое мужчин устроили разборки с девушкой, затем раздался выстрел. Такое сообщение поступило около полуночи в дежурную часть полиции, об этом 29 июля стало известно «Фонтанке».

Когда сотрудники полиции добрались до пляжа, обнаружили, что один из участников потасовки, 39-летний уроженец Астрахани, успел выстрелить из своего пневматического пистолета в воздух и причинить телесные повреждения девушке. По предварительной версии, все началось с конфликта между двумя отдыхающими компаниями.

