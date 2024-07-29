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    Жемчужный пляж ночью стал ареной для драки со стрельбой. Пострадала женщина

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    На Жемчужном пляже в Красносельском районе трое мужчин устроили разборки с девушкой, затем раздался выстрел. Такое сообщение поступило около полуночи в дежурную часть полиции, об этом 29 июля стало известно «Фонтанке».

    Когда сотрудники полиции добрались до пляжа, обнаружили, что один из участников потасовки, 39-летний уроженец Астрахани, успел выстрелить из своего пневматического пистолета в воздух и причинить телесные повреждения девушке. По предварительной версии, все началось с конфликта между двумя отдыхающими компаниями.

    Девушку срочно отправили в городскую больницу № 26, пока информации о её состоянии нет.

    Пневматический пистолет (предположительно, Borner РМ-Х) был изъят, а сам стрелявший был доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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