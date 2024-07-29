МВД предъявило нефтетрейдеру 450 млн. Как это связано с председателем совета директоров «ПНТ» Еленой Васильевой

Следствие Москвы вменяет вывод 450 млн рублей в недружественную юрисдикцию бывшему гендиректору компании по продаже топлива. Его задержание связано с противостоянием акционеров «Петербургского нефтяного терминала».
Накануне, 28 июля, Следственное управление МВД по Северному административному округу Москвы избрало экс-руководителю петербургской «Компании Топливные технологии» («КТТ») Жаркову меру пресечения — подписку о невыезде. По данным 47news, предприниматель был задержан в ночь на 26 июля при отъезде за границу, а уголовное дело возбуждено по мошенничеству.
По версии следствия, в 2023 году фирма «КТТ» перечислила компании из Узбекистана, управляемой из Эстонии,
По СПАРК, оборот «КТТ» за 2023 год —
«Фонтанка» сообщала о конфликте между семьей Скигиных (два сына и дочь скончавшегося в
Кризис начался после назначения Васильевой на пост председателя совета директоров (с согласия Скигина) — в дальнейшем его фактически отстранили от ведения бизнеса.
Почти два года стороны Васильевой и Скигина выясняют отношения в арбитражных судах. Судя по всему, ситуация с задержанием в столице экс-директора «КТТ» Жаркова переводит спор за контроль над «ПНТ» в состояние специальной силовой операции.
Детали подробно изложены в материале 47news «Недружественный вывод».