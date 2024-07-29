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    МВД предъявило нефтетрейдеру 450 млн. Как это связано с председателем совета директоров «ПНТ» Еленой Васильевой

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    Следствие Москвы вменяет вывод 450 млн рублей в недружественную юрисдикцию бывшему гендиректору компании по продаже топлива. Его задержание связано с противостоянием акционеров «Петербургского нефтяного терминала».

    Накануне, 28 июля, Следственное управление МВД по Северному административному округу Москвы избрало экс-руководителю петербургской «Компании Топливные технологии» («КТТ») Жаркову меру пресечения — подписку о невыезде. По данным 47news, предприниматель был задержан в ночь на 26 июля при отъезде за границу, а уголовное дело возбуждено по мошенничеству.

    По версии следствия, в 2023 году фирма «КТТ» перечислила компании из Узбекистана, управляемой из Эстонии, 450 млн рублей, полученных от продажи топлива с «Петербургского нефтяного терминала» (на тот момент гендиректора Жаркова отстранили по решению суда).

    По СПАРК, оборот «КТТ» за 2023 год — 8,8 млрд. Структура исторически торгует через «Петербургский нефтяной терминал», а ее учредители подконтрольны акционерам «ПНТ». 51,2% принадлежат супругам Дорошенко (сторона акционера Михаила Скигина), остальные доли у Зубаревой (от совладельца Елены Васильевой).

    «Фонтанка» сообщала о конфликте между семьей Скигиных (два сына и дочь скончавшегося в 2003 году основателя предприятия) и супругой Сергея Васильева Еленой. Разногласия возникли в начале 2023 года. Тогда совладелец «ПНТ» Сергей Васильев неожиданно потерял сознание в своей квартире на Каменноостровском проспекте и до сих пор не в состоянии управлять компанией. Получив дарственные на все его активы, Елена Васильева заняла место в топе богатейших женщин Петербурга.

    Кризис начался после назначения Васильевой на пост председателя совета директоров (с согласия Скигина) — в дальнейшем его фактически отстранили от ведения бизнеса.

    Почти два года стороны Васильевой и Скигина выясняют отношения в арбитражных судах. Судя по всему, ситуация с задержанием в столице экс-директора «КТТ» Жаркова переводит спор за контроль над «ПНТ» в состояние специальной силовой операции.

    Детали подробно изложены в материале 47news «Недружественный вывод».

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