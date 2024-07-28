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    Специалистов пустили в подвал дома Мурузи для укрощения гейзера

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    Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» получили доступ в подвал дома 24 по Литейному проспекту и осушили образовавшийся бассейн из горячей воды. Бригада уже приступила к работе над устранением скрытого дефекта. Об этом «Фонтанке» 28 июля сообщили в пресс-службе компании.

    Брешь в трубопроводе была выявлена после испытаний. Как только горячую воду вернули абонентам 25 июля, так подвал знаменитого дома Мурузи, в котором жил Иосиф Бродский, начал наполняться кипятком. Несколько дней жильцы дома просили о помощи.

    Также специалисты компании готовятся к ремонтным работам на Фурштатской, где накануне под землю провалился петербуржец и обварил ногу.

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