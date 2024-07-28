Один человек погиб в результате удара молнии у главного храма ВС РФ

Врачи не смогли спасти одного из мужчин, в которых 28 июля ударила молния в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

По информации министерства, пострадали еще трое. Ранее сообщалось, что это мужчина и две женщины.



В воскресенье днем несколько молний ударили по территории центральной площади парка «Патриот». Самый сильный удар пришелся по двум мужчинам, которые шли под одним зонтом. Они сразу же упали на землю.

«Фонтанка» публиковала первые кадры с места происшествия.

