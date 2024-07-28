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    Тренировку по триатлону на Олимпиаде в Париже отменили из-за загрязнения воды в Сене. Во всем виноваты дожди

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    Плавательная часть ознакомительной тренировки триатлонистов на Олимпийских играх в Париже 28 июля была отменена из-за ухудшения качества воды в реке Сена после дождей. Об этом оргкомитет ОИ-2024 сообщил информагентству AFP.

    «Уровень воды не дает необходимых гарантий», — говорится в сообщении. При этом соревнования, назначенные на 30 июля, должны пройти по графику.

    Прошедшие дожди повлияли на качество воды в Сене примерно на 24–36 часов, уточнил Оргкомитет агентству Reuters.

    Ранее мэр Парижа Анн Идальго окунулась в Сену перед предстоящей Олимпиадой, чтобы показать, что река безопасна для проведения соревнований. Уровень загрязненности Сены в тот день был повышен.

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    СенаКачество водыЗагрязнениеТриатлонОлимпиада в Париже
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