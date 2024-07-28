Хотите стать сильнейшим сапбордистом? Успейте зарегистрироваться на гонку Фонтанка CUP

До окончания регистрации на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP осталось 3 дня. Если вы тоже хотите принять участие в гонке — подайте заявку прямо сейчас!
Регистрация участников на состязание сап-серферов завершится 31 июля в 18:00. Подать заявку вы можете на сайте.
Напомним, участникам гонки предстоит пройти 8 километров на сапах по рекам и каналам Петербурга на скорость. Все райдеры получат подарки от партнеров и медали (если финишируют), а сильнейшие — наградные медали, кубки и денежные призы. Призовой фонд недавно был увеличен.
Соревнования проводятся для спортсменов в двух лигах: «профи» и «любители». Первая подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран. В лиге «любителей» может попробовать себя любой, даже начинающий райдер, которого вдохновляют скорость и соревновательный дух.
Бороться за кубки, медали и ценные призы сапбордисты будут 3 августа. Напоминаем: количество слотов ограничено, при этом участие в гонке — платное. Успейте зарегистрироваться!
Участники гонки, у которых останутся силы после завершения скоростного заплыва, смогут еще раз проплыть дистанцию уже в спокойном темпе — вместе с карнавальным шествием фестиваля Фонтанка SUP. Дополнительная регистрация не потребуется.