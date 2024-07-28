Хотите стать сильнейшим сапбордистом? Успейте зарегистрироваться на гонку Фонтанка CUP

До окончания регистрации на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP осталось 3 дня. Если вы тоже хотите принять участие в гонке — подайте заявку прямо сейчас!



Регистрация участников на состязание сап-серферов завершится 31 июля в 18:00. Подать заявку вы можете на сайте.

