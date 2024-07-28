    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    759мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.57eur93.26

    Фонтанка SUP

    Хотите стать сильнейшим сапбордистом? Успейте зарегистрироваться на гонку Фонтанка CUP

    304
    обсудить
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    До окончания регистрации на открытый кубок «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP осталось 3 дня. Если вы тоже хотите принять участие в гонке — подайте заявку прямо сейчас!

    Регистрация участников на состязание сап-серферов завершится 31 июля в 18:00. Подать заявку вы можете на сайте.

    Напомним, участникам гонки предстоит пройти 8 километров на сапах по рекам и каналам Петербурга на скорость. Все райдеры получат подарки от партнеров и медали (если финишируют), а сильнейшие — наградные медали, кубки и денежные призы. Призовой фонд недавно был увеличен.

    Соревнования проводятся для спортсменов в двух лигах: «профи» и «любители». Первая подходит тем, кто уже не первый раз выходит на старт гонок на сапбордах, участвовал в состязаниях различных уровней и готов сразиться с сильнейшими райдерами России и других стран. В лиге «любителей» может попробовать себя любой, даже начинающий райдер, которого вдохновляют скорость и соревновательный дух.

    Бороться за кубки, медали и ценные призы сапбордисты будут 3 августа. Напоминаем: количество слотов ограничено, при этом участие в гонке — платное. Успейте зарегистрироваться!

    Участники гонки, у которых останутся силы после завершения скоростного заплыва, смогут еще раз проплыть дистанцию уже в спокойном темпе — вместе с карнавальным шествием фестиваля Фонтанка SUP. Дополнительная регистрация не потребуется.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close