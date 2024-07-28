Запасайтесь витаминами: врачи назвали 8 самых полезных ягод

За что мы особенно любим лето, так это за то, что на протяжении нескольких недель можно есть свежайшие ягоды. Прямо с куста. Ну или с рынка, если нет своего участка или ягоды не уродились. Правда, не все они одинаково хороши. Недавно мы как раз рассказывали про ягоды, от которых лучше держаться подальше, а теперь настало время поговорить о самых полезных.
Чем полезны ягоды
Ягоды — это не только вкусно, но еще и полезно. И польза эта заключается в витаминах, антиоксидантах, микроэлементах и других веществах. Все вместе они помогают защищать клетки организма от старения, способствуют профилактике онкологических заболеваний, важны для красоты кожи, волос и ногтей. Ну и давайте не забывать о клетчатке, необходимой для нормального пищеварения. Ее в ягодах тоже предостаточно. При всем при этом в ягодах мало калорий. Так что польза от них уж точно не обернется лишними килограммами.
Но оказалось, что некоторые ягоды полезнее остальных. Вот на какие советуют обратить особое внимание диетологи и специалисты Роспотребнадзора.
Малина
О полезных свойствах малины мы моментально вспоминаем зимой во время простуды. Одной ягодой, конечно, не вылечишься, но это еще не значит, что в ней нет ничего полезного — еще как есть!
Как отмечают в Роспотребнадзоре, полезные свойства малины связаны с богатым составом: в ней содержатся кальций, магний и витамин С. Также она богата полезными кислотами — лимонной, фолиевой, яблочной, салициловой.
— Салициловая кислота отвечает за потогонное действие, поэтому малину могут использовать, чтобы сбить температуру, не получив побочных эффектов, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Содержащаяся в малине фолиевая кислота очень полезна женщинам во время беременности. Отвар из листьев малины применяют как отхаркивающее средство при ларингите и бронхите.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Малина также будет полезна при профилактике склероза, для укрепления кровяных капилляров, для лечения простуды и острых респираторных заболеваний. Настой из листьев малины можно использовать в качестве мочегонного средства.
Есть в малине и косметическая польза. Содержащиеся в ягодах витамины А, В2, Е, РР помогают поддерживать тонус кожи, благодаря чему она дольше остается упругой, сохраняет здоровый цвет. А маски из свежих ягод малины питают и увлажняют кожу.
А вот калорийность у малины, к счастью, невелика — всего
Черника
Чернику в Роспотребнадзоре называют прямо-таки суперфудом.
— Ведь в ней есть клетчатка, витамины В и С, много калия и антиоксидантов. Черника помогает снизить вероятность развития рака, проблем с сердцем и сосудами, — подчеркивают в ведомстве.
Благодаря своему составу черника также считается отличным природным антибиотиком и антисептиком. Она способствует омоложению тканей и в целом может поправить самочувствие.
Но, конечно, больше всего мы наслышаны о том, что черника полезна для глаз. Есть даже свидетельства о том, что британские летчики во время Второй мировой наворачивали черничный джем, чтобы усилить сумеречное зрение. Не уверены насчет джема — скорее всего, с каждой новой съеденной банкой пилотам было всё сложнее помещаться за штурвал, — а вот черника сама по себе для глаз действительно полезна. Она помогает им восстановиться после перенапряжения и поддерживает здоровье сетчатки. Правда, есть одна ягода, которая для глаз еще полезнее черники.
Черешня
— Распространено мнение, что черника является самой полезной для глаз ягодой. Но вы удивитесь, когда узнаете, что бета-каротина в черешне содержится в
А отвечает за пользу для глаз бета-каротин, из которого в организме продуцируется витамин А. В разной степени он содержится во всех ягодах, поэтому каждая из них способна помочь глазам. Но черешня — особенно.
Кроме того, в ней содержится меньше кислот, чем в той же вишне, поэтому черешню, пусть и в небольшом количестве, можно есть даже страдающим изжогой.
— В этой ягоде достаточно много витамина С — съев
Да и калорийность у черешни невысокая — всего
Черная смородина
Смородина, особенно черная, содержит много витамина С, богата клетчаткой, калием и кальцием. Во многом именно с этим связаны ее полезные свойства.
Между прочим, витамина С в черной смородине в четыре раза больше, чем в лимоне. Так что, если хочется обеспечить себя суточной нормой этого витамина, достаточно будет съесть всего лишь горсть черной смородины.
— Полезна черная смородина и для сердечно-сосудистой системы. Она помогает нормализовать артериальное давление, повысить эластичность кровеносных сосудов, уменьшить концентрацию холестерина, предотвратить риск развития атеросклероза, — добавляет Галина Барташевич. — Пригодится черная смородина и тем, кто следит за фигурой: она расщепляет жировые запасы, насыщает организм полезными веществами и даже при ограниченном рационе позволяет поддерживать хорошее самочувствие. Хотя в черной смородине есть сахара, она относится к продуктам с низким гликемическим индексом. Поэтому ее часто рекомендуют для лечения и профилактики сахарного диабета.
Также в черной смородине есть витамины группы В, которые отвечают за память, концентрацию внимания, сообразительность, крепкий сон и здоровые нервы.
Брусника
Брусника оказалась так полезна для человека и его здоровья, что в один момент ее назвали ягодой бессмертия. Вечную жизнь она нам, к сожалению, не подарит, но это не отменяет полезных свойств брусники.
Ее ягоды снижают содержание в крови плохого холестерина, обладают противоязвенными и другими лечебными свойствами. А наибольшую пользу она приносит пожилым людям и тем, кто страдает хронической усталостью, у кого понижен иммунитет и кто часто переутомляется. Кроме того, у брусники есть и антисклеротическое действие — она укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу. Ее рекомендуют есть больным гипертонией, ишемической болезнью сердца и ревматизмом.
— Напиток из сока брусники принимают при простуде, общей слабости, головных болях, разбавляя его охлажденной кипяченой водой в пропорции один к трем с добавлением сахара или меда. Пить по полстакана после еды три-четыре раза в день, — советуют в Роспотребнадзоре.
Бруснику используют не только в лечебных и общеукрепляющих целях, но и в косметологии. Например, ягодные маски увлажняют и подтягивают кожу лица, помогают предотвратить появление морщин и старение. Экстракт брусники тонизирует кожу, придает ей упругость, защищает от внешних воздействий окружающей среды и укрепляет стенки эпидермиса.
При выпадении волос, перхоти, воспалениях кожи используют отвары из брусничных листьев. Кстати, листья брусники полезны ничуть не меньше ягод. Они содержат всё те же полезные вещества, которые есть в ягодах, и могут похвастаться своими уникальными.
Облепиха
Если вы всё еще не полюбили облепиху, сейчас самое время. Во-первых, эти ягоды богаты аскорбиновой кислотой, которая укрепляет иммунитет, увеличивает свертываемость крови, снижает проницаемость сосудов, способствует выделению желчи, снимает воспаление, улучшает пищеварение, восстанавливает щитовидную железу, функции печени и других внутренних органов. Во-вторых, в них целый набор витаминов, который позволяет решить проблемы при авитаминозе, малокровии и даже при лечении глазных заболеваний. На основе облепихи делают различные кремы и мази, эффективные при ожогах и других повреждениях кожи. Быстрому заживлению ран способствует наличие в ягодах антиоксидантов и витамина С.
— Сок ягоды и облепиховое масло благодаря своим свойствам заживляют раны и успокаивают боль, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Масло содержит каротиноиды, флавоноиды, витамин Е, витамин F, микроэлементы: железо, марганец, медь.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Облепиха будет полезна и при нервных расстройствах: содержащиеся в ягодах тиамин и рибофлавин нормализуют работу нервных клеток и омолаживают их.
Клюква
Благодаря высокому содержанию витамина С клюква — отличное профилактическое средство, которое и иммунитет укрепит, и защитные функции организма повысит. Клюквенный сироп, сок и морс за счет жаропонижающего, противовоспалительного и общеукрепляющего действия с успехом используют для лечения простудных заболеваний. Кроме того, клюквенный сок может активно обеззараживать бактерии в полости рта, поэтому полоскание на его основе считается отличной профилактикой кариеса.
В Роспотребнадзоре рекомендуют есть клюкву, чтобы поднять тонус и работоспособность организма в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения. А напиток, приготовленный из клюквенного сока, меда и шиповника, заменит кофе, и организм успешно справится с нагрузками.
— Ягоды клюквы обладают мочегонным эффектом, бактерицидными и антисептическими свойствами, что ценно для лечения и профилактики простудных заболеваний и заболеваний почек и мочевыводящих путей, — добавляет Вероника Черанева.
Клубника
В Роспотребнадзоре говорят, что клубника богата кальцием, магнием, калием и фолиевой кислотой — одной из форм витамина В9, особенно важного для организма в период вынашивания ребенка.
— Из-за этого можно считать клубнику одной из самых полезных ягод для женщин. А еще в ней много витамина С — даже больше, чем в лимоне, — отмечают в ведомстве.
Конечно, в магазинах клубнику можно встретить круглый год, но самую вкусную и ароматную ягоду вы найдете только летом. И не стесняйтесь брать побольше — не съедите сейчас, так заморозите на будущее, чтобы потом добавлять ее в каши, компоты и другие блюда. А если не знаете, что сделать с ягодными запасами, так у нас на этот случай найдется восемь вкуснейших рецептов для заготовок из клубники на зиму.
Кому нельзя есть ягоды
Как бы ни были хороши ягоды, некоторым людям их есть не рекомендуют, а то и вовсе запрещают. Ягоды не подойдут вам, если у вас есть аллергия, мочекаменная болезнь (ягоды и другие продукты, богатые витамином С, могут спровоцировать увеличение старых камней и появление новых), нарушения в работе пищеварительной системы (например, гастрит или язва) или индивидуальная непереносимость.