Запасайтесь витаминами: врачи назвали 8 самых полезных ягод

О полезных свойствах малины мы моментально вспоминаем зимой во время простуды. Одной ягодой, конечно, не вылечишься, но это еще не значит, что в ней нет ничего полезного — еще как есть!



Как отмечают в Роспотребнадзоре, полезные свойства малины связаны с богатым составом: в ней содержатся кальций, магний и витамин С. Также она богата полезными кислотами — лимонной, фолиевой, яблочной, салициловой.



— Салициловая кислота отвечает за потогонное действие, поэтому малину могут использовать, чтобы сбить температуру, не получив побочных эффектов, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Содержащаяся в малине фолиевая кислота очень полезна женщинам во время беременности. Отвар из листьев малины применяют как отхаркивающее средство при ларингите и бронхите.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Малина также будет полезна при профилактике склероза, для укрепления кровяных капилляров, для лечения простуды и острых респираторных заболеваний. Настой из листьев малины можно использовать в качестве мочегонного средства.

