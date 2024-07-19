Эта ягода будет вечной: делаем заготовки из клубники на зиму — восемь вкуснейших рецептов

Июль — время клубники. Когда ее полно и на рынках, и на садовых участках. Если вы — счастливый обладатель богатого урожая и уже вдоволь наелись свежей клубникой, а ягода всё не кончается, пора и о зиме подумать. Заготовки клубники на зиму — это не только про варенье. В доказательство этому мы предлагаем вам восемь рецептов, чтобы вы больше не мучались вопросом, что приготовить из клубники на зиму.
Клубника замороженная
Чтобы сохранить все питательные вещества по максимуму, клубнику можно просто заморозить и хранить так до зимы. Главное — правильно подготовить ягоды, чтобы после разморозки они не превратились в бесформенную бурую массу.
Отбираем спелые и крепкие ягоды, быстро промываем вместе с листочками (так клубника впитает гораздо меньше влаги) в холодной воде, затем тщательно высушиваем, разложив на бумажные полотенца. Теперь можно удалять листочки и плодоножки с клубники. Важно не повредить при этом ягоды.
Очищенные и сухие ягоды положите на застеленный бумагой для выпечки поднос так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и уберите в морозильник с максимальным значением на
После этого разложите в стеклянные или пластиковые контейнеры с герметичной крышкой.
Рассчитывайте объем на одну порцию, так как клубнику замораживать повторно нельзя.
При
Замороженное клубничное пюре
Чтобы приготовить клубничное пюре на зиму, промытую клубнику измельчаем с помощью погружного блендера и добавляем сахар из расчета
Разложите клубничное пюре по формочкам и поставьте в морозилку. Идеально, если в ней не будет посторонних запахов (мяса, рыбы или других продуктов). После заморозки пюре разложите в герметичные пакеты с зиплоком и уберите на хранение при максимально низкой температуре.
Кстати, из клубничного пюре в дальнейшем можно приготовить желе, смузи или молочные коктейли, зефир или чизкейк.
Клубничная пастила
Пастила — традиционное блюдо русской кухни, вкусное и малокалорийное. На
Помытую и очищенную от хвостиков ягоду перемалываем в блендере, добавив мед и лимонный сок. Полученное пюре выкладываем на пергамент и распределяем тонким ровным слоем.
Затем убираем противень в духовку, разогретую на
Цукаты из клубники
Этот рецепт подойдет тем, у кого есть электросушилка, или кто может подержать ягоды на солнце в течение
На
Помойте клубнику и очистите ее от плодоножки, залейте сиропом и дайте остыть. После этого снова доведите сироп до кипения и полейте им ягоды. Эту процедуру необходимо повторить семь раз.
После этого подержите ягоды в оставшемся сиропе
Компот из клубники
На приготовление компота из клубники нужно не так много времени и усилий. К тому же этот рецепт позволяет сохранить полезные свойства ягоды.
На
Тщательно промываем ягоды и очищаем от хвостиков. Стерильные трехлитровые банки заполняем клубникой примерно на треть, засыпаем сахаром и заливаем кипятком наполовину.
После этого накрываем крышкой и оставляем на
При желании в компот можно добавить сок лимона, мяту или мелиссу, имбирь, кардамон.
Клубничный джем
Несложный рецепт заготовки клубники на зиму, который займет у вас всего полчаса. Нам понадобится
Чистую, без хвостиков клубнику измельчаем блендером или в мясорубке. При желании можно пропустить через марлю, тогда получится джем без косточек. Варим
Готовый джем разливаем в стеклянные банки. Обязательно простерилизуйте тару, чтобы заготовки сохранились на всю зиму. Закатываем крышкой, даем остыть и убираем в темное прохладное место.
Клубничный сироп
Для его приготовления нам потребуется по
Помытую и очищенную от хвостиков клубнику нарезаем ломтиками, добавляем воду, сахар и лимонный сок. Ставим на огонь, доводим до кипения и убавляем нагрев до минимума. Нужно потомить клубнику
После этого откидываем ягоды на дуршлаг, подставив под жидкость миску. Полученный сироп увариваем на максимальном огне в широкой кастрюле
Лайфхак: оставшиеся ягоды можно положить в порционные пакеты и заморозить. Зимой их можно использовать в выпечку.
Клубника, перетертая с сахаром
Этот способ заготовки клубники на зиму еще называют «ленивым вареньем». Ингредиенты простые: на
Клубнику моем, очищаем от листиков и просушиваем. Затем измельчаем ягоды в блендере, добавляем сахар и как следует перемешиваем. Полученную клубничную массу выливаем в банку так, чтобы она максимально доставала до крышки. Закатываем наше «ленивое варенье» и ставим в холодильник на хранение.