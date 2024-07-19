Эта ягода будет вечной: делаем заготовки из клубники на зиму — восемь вкуснейших рецептов

Чтобы сохранить все питательные вещества по максимуму, клубнику можно просто заморозить и хранить так до зимы. Главное — правильно подготовить ягоды, чтобы после разморозки они не превратились в бесформенную бурую массу.

Отбираем спелые и крепкие ягоды, быстро промываем вместе с листочками (так клубника впитает гораздо меньше влаги) в холодной воде, затем тщательно высушиваем, разложив на бумажные полотенца. Теперь можно удалять листочки и плодоножки с клубники. Важно не повредить при этом ягоды.



Очищенные и сухие ягоды положите на застеленный бумагой для выпечки поднос так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и уберите в морозильник с максимальным значением на 4–5 часов .



После этого разложите в стеклянные или пластиковые контейнеры с герметичной крышкой.

Рассчитывайте объем на одну порцию, так как клубнику замораживать повторно нельзя.

