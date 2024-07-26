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    Фонтанка SUP

    Кто из участников доставит летнее настроение на Фонтанка SUP и получит приз? Рассказываем о новой конкурсной номинации

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    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    На девятом международном фестивале сапсерфинга Фонтанка SUP, который пройдет 3 августа, выберут обладателя самого фантазийного летнего образа, который — как лучший курьер службы доставки — принесет вам не только товары, но и хорошее настроение. Рассказываем, как принять участие в конкурсе.

    «Доставлено в лето» — специальная номинация от Мегамаркета на Фонтанка SUP в 2024 году. Знаете ли вы, что у курьеров Мегамаркета нет специальной формы? Поэтому генеральный партнер фестиваля предлагает участникам проявить свою творческую фантазию и предложить индивидуальный стиль для курьера через красочный костюм. Важно, чтобы он сочетал в себе летнюю тематику с бизнесом Мегамаркета и его концепцией доставки.

    Что нужно сделать участнику фестиваля?

    1. Придумайте фантазийный костюм в образе водного курьера Мегамаркета, не ограничиваясь формой реальных курьеров существующих служб доставки.

    И даже если вы не смогли придумать уникальный образ курьера Мегамаркета, мы также оценим в этой номинации самые красивые летние образы серферов, которые через ваш костюм отразят дух лета и хорошего настроения. Главное — проявить оригинальность и креативность — именно такие костюмы будут оцениваться в первую очередь.

    1. 3 августа до 12:00 отправьте сообщение с ФИО и фотографией, на которой четко видно ваш образ, в WhatsApp или Telegram. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.

    Фотографии отправляйте по номеру +7 (921) 636–66–74. Не забудьте указать ваши ФИО и стартовый номер.

    Три победителя в этой номинации получат ценный приз — стильную и современную SUP-доску Konda.

    О других конкурсных номинациях Фонтанки SUP читайте здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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