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    Расходы россиян на домашнее питание снизились до минимума с 2019 года

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    В России расходы семей на еду составили 33,2 % от общих трат каждого домохозяйства, что стало минимальным значением с 2019 года. Это следует из данных Росстата, которые 26 июля приводит РИА Новости.

    Доля расходов на домашнее питание в пересчете на одного человека в 2023 году уменьшилась на 1,4 %. Одновременно снизились траты и на алкоголь и табак — 2,4 % против 3 % годом ранее.

    Наиболее низкие расходы на еду оказались в Магаданской области (23,7 %), а также в Москве (24,2 %). Больше всего на питание дома тратят жители Дагестана (55,3 %), Ингушетии (54,3 %) и Смоленской области (48,4 %).

    Ранее сообщалось, что в 2023 году российские домохозяйства впервые с 2004 года не заявили о нехватке финансов на еду. При этом в 2022 году таковых насчитывалось 0,1 % от семей, а 20 лет назад — 4,4 %.

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