Расходы россиян на домашнее питание снизились до минимума с 2019 года

В России расходы семей на еду составили 33,2 % от общих трат каждого домохозяйства, что стало минимальным значением с 2019 года. Это следует из данных Росстата, которые 26 июля приводит РИА Новости.



Доля расходов на домашнее питание в пересчете на одного человека в 2023 году уменьшилась на 1,4 %. Одновременно снизились траты и на алкоголь и табак — 2,4 % против 3 % годом ранее.



Наиболее низкие расходы на еду оказались в Магаданской области (23,7 %), а также в Москве (24,2 %). Больше всего на питание дома тратят жители Дагестана (55,3 %), Ингушетии (54,3 %) и Смоленской области (48,4 %).

