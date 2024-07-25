Кран, упавший на Московско-Дунайской развязке, убрали с дороги

Только ближе к половине шестого вечера строители подняли кран, упавший на Московско-Дунайской развязке этим утром, сообщает 25 июля читатель «Фонтанки».

В четверг автомобилисты столкнулись с заторами из-за перевернувшегося крана, который блокировал проезжую часть около восьми часов.

Представитель подрядчика сообщил, что кран опрокинулся чуть позже девяти часов утра, когда он перемещал стальные карнизы на строящейся Московско-Дунайской развязке. Предварительная версия случившегося — превышение допустимого веса груза.

Также, по данным «Фонтанки», причиной происшествия могло стать отсутствие противовеса, так как крановщик не установил его перед началом работ.



К счастью, инцидент обошёлся без пострадавших, однако автомобилистам пришлось адаптироваться к реверсивному движению на данном участке дороги.

