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    Кран, упавший на Московско-Дунайской развязке, убрали с дороги

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    Только ближе к половине шестого вечера строители подняли кран, упавший на Московско-Дунайской развязке этим утром, сообщает 25 июля читатель «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    В четверг автомобилисты столкнулись с заторами из-за перевернувшегося крана, который блокировал проезжую часть около восьми часов.

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    Представитель подрядчика сообщил, что кран опрокинулся чуть позже девяти часов утра, когда он перемещал стальные карнизы на строящейся Московско-Дунайской развязке. Предварительная версия случившегося — превышение допустимого веса груза.

    Также, по данным «Фонтанки», причиной происшествия могло стать отсутствие противовеса, так как крановщик не установил его перед началом работ.

    К счастью, инцидент обошёлся без пострадавших, однако автомобилистам пришлось адаптироваться к реверсивному движению на данном участке дороги.

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