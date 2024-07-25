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    На строящейся развязке Дунайского проспекта и Московского шоссе рухнул строительный кран

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    6 комментариев

    читатель «Фонтанки»

    В Петербурге на строящейся дорожной развязке Дунайского проспекта и Московского шоссе рухнул строительный кран. Об этом «Фонтанке» 25 июля сообщили читатели.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Кран упал прямо поперек дороги неподалеку от БЦ «Континент».

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Инцидент, по сведениям очевидцев, произошел около 9 часов утра. О пострадавших к настоящему моменту не сообщалось; но к месту падения прибыла карета скорой помощи.

    Как сообщил «Фонтанке» представитель подрядчика, инцидент произошел при перемещении груза — стальных карнизов. Стрела крана упала на проезжую часть, но автомобили не задела. Никто не пострадал. Движение было частично ограничено.

    Кран принадлежит подрядчику «Новоиндекс». Предварительная причина падения — превышение веса перемещаемого груза. Меры по ликвидации последствий ЧП уже принимаются; возможный ущерб еще предстоит определить.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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