На строящейся развязке Дунайского проспекта и Московского шоссе рухнул строительный кран

читатель «Фонтанки»
В Петербурге на строящейся дорожной развязке Дунайского проспекта и Московского шоссе рухнул строительный кран. Об этом «Фонтанке» 25 июля сообщили читатели.
Кран упал прямо поперек дороги неподалеку от БЦ «Континент».
Инцидент, по сведениям очевидцев, произошел около 9 часов утра. О пострадавших к настоящему моменту не сообщалось; но к месту падения прибыла карета скорой помощи.
Как сообщил «Фонтанке» представитель подрядчика, инцидент произошел при перемещении груза — стальных карнизов. Стрела крана упала на проезжую часть, но автомобили не задела. Никто не пострадал. Движение было частично ограничено.
Кран принадлежит подрядчику «Новоиндекс». Предварительная причина падения — превышение веса перемещаемого груза. Меры по ликвидации последствий ЧП уже принимаются; возможный ущерб еще предстоит определить.